Экс-главу департамента строительства Юрия Щеголева досрочно выпустили из тюрьмы. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Канавинском районном суде решили освободить бывшего директора департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрия Щеголева. Причиной стало состояние здоровья экс-чиновника.

- В колонии у бывшего чиновника развилось онкологическое заболевание, его оперировали в онкологическом диспансере, - сообщает «Коммерсант-Приволжье». - Так как при его степени заболевания невозможно дальнейшее заключение, Юрия Щеголева отпустили лечиться на свободу.

Напомним, бывшего главу департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрия Щеголева приговорили к 7,5 годам тюрьмы за получение взятки в особо крупном размере.

- Следствием и судом установлено, что 2 мая 2018 года в салоне автомашины «Лексус» Щеголев получил от директора строительной фирмы очередную часть взятки в сумме 800 тысяч рублей, - говорили тогда в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – При этом общий размер заранее оговоренной суммы составил 6,5 миллионов рублей. Взятка была дана за совершение действий, направленных на признание фирмы победителем аукциона на выполнение работ по строительству детского сада в ЖК «Зенит» Советского района.