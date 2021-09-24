«Я с детства заводская»

– Лена, принесла «Новатор»? – такими словами каждую неделю встречают Елену Калякину, начальника техбюро цеха №64, родители – ветераны Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина: Макаровы Иван Николаевич и Нина Ювинальевна. Как им будет приятно, когда в заводской газете они прочитают о своей дочери, отмечающей сегодня юбилей.

Династия

Слова «пятнадцатый», «приборка» Елена Ивановна слышала с детства. На АПЗ работали ее родители. Поэтому все новогодние елки – в заводском «Ритме», праздничные демонстрации – в одной колонне с приборостроителями. И неудивительно, что, окончив школу, сразу устроилась на завод, а потом поступила в институт на вечернее отделение.

Первый производственный опыт нарабатывала в сборочном цехе №30 и отделе главного конструктора. Через 11 лет, в 1999-м, перешла технологом в цех №64. Расти профессионально ей помогали не только технологи-наставники – Валентина Васильевна Прохожева и Георгий Иванович Алексеев, но прежде всего – родители.

– Одним из первых моих изделий как технолога был ФПГ-М, – рассказывает Елена Калякина. – А мама вела его как конструктор, поэтому объяснила мне процесс сборки, показала нюансы деталей, которые изготавливают в нашем цехе, мы вместе обсуждали, как изменить и улучшить качество обработки. А когда меня назначили уполномоченным по качеству, помогли советы папы – он работал главным аудитором, позже заместителем главного контролера.

И сегодня дочь обсуждает с родителями многие производственные вопросы. Что может быть лучше, чем когда технолог, конструктор и ответственный за качество понимают друг друга с полуслова!

Техбюро-64

Шестой год Елена Калякина возглавляет техбюро цеха №64. Признается, что никакой адаптации к новой должности не было. Просто теперь надо было знать не несколько изделий, как рядовому технологу, а все, которые выпускает цех. В ее подчинении 8 технологов. Большинство – молодые специалисты, за обучение которых тоже отвечает начальник техбюро.

– Елена Ивановна – технически грамотный специалист с большим опытом работы, отзывчивый и внимательный руководитель. К ней можно обратиться по любому вопросу – всегда подскажет, посоветует, – говорит заместитель начальника Александр Андриянов. – Кроме того, все мероприятия в цехе проходят при организации и участии Елены Ивановны.

Предцехком

Активная со школы, Елена Калякина и на заводе проявляет свои организаторские способности. Больше 20 лет она возглавляет цеховую профсоюзную организацию. Юбилеи работников, день рождения цеха, масленица, участие в различных мероприятиях под эгидой профсоюза – все на Елене Калякиной. И ей это нравится!

– Одна я бы ничего не сделала, – говорит Елена Ивановна. – У меня две помощницы – Ольга Спирина, начальник ПРБ, и Юлия Осипова, начальник БИХ. Всегда поддерживают и начальник цеха Михаил Юрьевич Яськов, и председатель профсоюза Александр Николаевич Тюрин. Но главное, что все ребята у нас, в 64-м, – активные.

Кстати, и с мужем Елена Калякина познакомилась на одном из общественных мероприятий (супруг – Александр Калякин, начальник КБ ОГК СП). Сложилась еще одна крепкая заводская семья – такая же, как у ее родителей…

Ирина Балагурова

Фото Елены Галкиной