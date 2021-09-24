Подарку рады

Первый компьютер, принтер и нетбук в рамках благотворительной акции «Собери мечту» получила многодетная семья Елены Салиной. На прошлой неделе активисты Молодежного совета АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» привезли им технику.

В семье шестеро детей, двое из которых – школьники, еще один ребенок пойдет в первый класс в следующем году.

– У нас дома один компьютер, покупали его давно, и он уже не справляется с потребностями большой семьи, особенно когда в школе была дистанционка, – поделилась Елена Салина, многодетная мама, инженер-технолог цеха №49. – Не у всех есть возможность купить дорогостоящую технику. Мы очень рады такому подарку!

– Первый компьютер собрали всего за месяц. И это при том, что были небольшие трудности с компоновкой комплектующих, – говорит куратор акции Александр Линюшин, чистильщик металла изделий и отливок цеха №57. – Приятно дарить положительные эмоции и видеть радостные лица детей. Хочется осчастливить еще больше ребят.

Акция приборостроителей призвана помочь многодетным семьям получить компьютерную технику без ущерба для семейного бюджета.

Екатерина Ядрова

Фото Елены Галкиной