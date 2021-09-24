Никаких кисточек

В гальванический цех №16 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» приобретена комбинированная окрасочная установка. Оборудование уже опробовано в работе.

Установка предназначена для окраски изделий вязкими лакокрасочными материалами. За один проход достигается равномерный слой лакокрасочного покрытия толщиной порядка 200-250 микрометров.

Окраска производится за счет сжатия лакокрасочного материал до 27 МПа (270 атмосфер). Под давлением краска подается через гибкий шланг на окрашиваемую поверхность через пистолет-распылитель. Ширина факела окраски регулируется. Сжатие лакокрасочных материалов обеспечивается пневматическим приводом.

– Ранее покраска в нашем цехе производилась вручную, что не всегда удовлетворяло требованиям качества. Поэтому покрасочная машина была нам необходима, – комментирует начальник цеха №16 Сергей Кулешов. – Эту модель мы заказывали под наши условия. Согласно правилам пожарной безопасности на участке не должно быть электроприборов. Пневматический двигатель обеспечивает плавность работы и быстрое переключение с одного режима на другой. Оборудование экономичное: для заполнения системы требуется на 45% меньше материала, чем у аналогов. А ее малые габариты облегчают транспортировку. Кроме того, машина легко настраивается.

Наталья Глазунова

Фото Елены Галкиной

На снимке: окраску деталей проводит маляр цеха №16 Елена Голубева.