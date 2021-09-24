На пользу молодым учёным

15-16 сентября на базе филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» состоялась XV отраслевая научно-техническая конференция молодых специалистов «Высокие технологии атомной отрасли. Молодежь в инновационном процессе». Ее участниками стали сотрудники АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»: инженер-технолог СГТ Николай Зубков и инженер-конструктор ОГК СП Леонид Агапов.

В рамках первого дня приборостроители приняли участие в тематической экскурсии в АО «ОКБМ Африкантов», получив уникальную возможность понаблюдать за рабочим процессом и пообщаться со специалистами, автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) российских и зарубежных АЭС.

На учебных площадках участников техтура познакомили с последними достижениями атомной энергетики, а также практическим опытом применения инструментов бережливого производства.

Большой интерес вызвала конкурсная игра «тимбилдинг», в ходе которой молодые специалисты, объединившись в «производственные группы», должны были в короткие сроки разработать и презентовать идею собственного проекта.

Во второй день участники конференции работали по секциям.

– Мы представили научный доклад на тему «Реализация датчиков МЭМС в атомной промышленности» по актуальному направлению – разработка и проектирование радиоэлектронных приборов и систем, на котором специализируется наше предприятие. Доклад с первых секунд заинтересовал представителей оценочной комиссии не только с научной точки зрения, но и с коммуникативной – возможности сотрудничества предприятий. Основные вопросы были связаны с реализацией и конкурентоспособностью отечественных разработок МЭМС (в сравнении с зарубежными) в условиях работы АЭС, – рассказал Леонид Агапов.

– Такие мероприятия очень полезны, здесь мы общаемся с представителями других предприятий и организаций, обмениваемся мнениями, в чем-то помогаем, направляем друг друга. Это важно для молодых ученых, так как сегодня в приоритете те проекты, которые являются не просто научными, но и несут практический результат, – говорит Николай Зубков.

По итогам конференции приборостроители награждены дипломом III степени и ценными призами.

Подготовила Ирина Балагурова

Фото предоставлено участниками конференции

На снимке: дипломанты XV отраслевой научно-технической конференции молодых специалистов «Высокие технологии атомной отрасли. Молодежь в инновационном процессе» инженер-технолог СГТ Николай Зубков и инженер-конструктор ОГК СП Леонид Агапов.