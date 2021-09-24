Помогать просто

Очередная партия благотворительной помощи от сотрудников АО «АПЗ» передана арзамасскому приюту для животных «Дом с хвостом».

Около 100 кг кормов для животных, предметы первой необходимости и 15 тысяч рублей привезли в этот раз в приют управляющий делами Константин Аргентов и активисты Молодежного совета.

Очередная партия благотворительной помощи от сотрудников АО «АПЗ» передана арзамасскому приюту для животных «Дом с хвостом»

Сегодня в «Доме с хвостом» живут 50 кошек и 55 собак. Одних подкинули, других просто оставили на улице. Есть и такие, которых сбила машина, и раненых животных оставили умирать.

С наступлением холодов добавились заботы

– Хлопот у нас не убавляется, – рассказывает основатель приюта Анна Абрамова. – Недавно появились шесть щенят, которых буквально пришлось спасать от сильной интоксикации от паразитов. Постоянно приходится кого-то возить на осмотр к ветеринарам, на операции. С наступлением холодов добавились заботы по отоплению помещений дровами. Мы рады любой помощи!

Цифра: 30 924 рубля собрали приборостроители с апреля 2021 года для животных приюта «Дом с хвостом».

Сегодня в «Доме с хвостом» живут 50 кошек и 55 собак

По всем вопросам о помощи приюту для животных «Дом с хвостом» обращаться по тел. 8-999-141-5512 (Алексей Красильников, регулировщик РЭАиП цеха №42).

Наталья Глазунова

Фото Елены Галкиной