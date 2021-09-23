Заключительный фестиваль «Столица закатов» 25 сентября: программа, участники, правила доступа

Заключительный день фестиваля "Столица закатов" пройдет 25 сентября. Фото: АНО "Центр 800"

Фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде завершает свою работу. Заключительный день фестиваля музыки и фейерверков состоится в предстоящую субботу, 25 сентября, сообщили в АНО «Центр 800». «Комсомолка» рассказывает, как пройдет заключительный фестиваль «Столица закатов» 25 сентября в Нижнем Новгороде.

Участники

Как стало известно накануне, хедлайнером 13-го дня фестиваля станет певица Ёлка, которая исполнит для нижегородцев свои хиты. Также в этот день выступят нижегородский диджей GARSIA, зажигательная интернациональная кавер-группа «BLACK DIAMONDS» и «Две Стороны» — проект нижегородских диджеев Дмитрия Тимошенко и Максима Купера, в чьих номерах смешиваются различные направления, жанры и эпохи: от советского джаза и фанка 80-х до латинской музыки и детройтского хауса наших дней.

Программа

Фестиваль «Столица закатов», приуроченный к 800-летию Нижнего Новгорода, станет последним в 2021 году. За время его работы для нижегородцев выступили более 30 артистов и 13 пиротехнических команд со всей России. На Нижневолжской набережной пели такие исполнители, как Леонид Агутин, Хор Турецкого, Диана Арбенина, Элджей, Maruv, Zivert, Клава Кока, Валерий Меладзе и другие звезды российской эстрады.

Публикуем программу фестиваля «Столица закатов» 25 сентября:

18:30 — DJ GARSIA

19:00 — Музыкальный проект «Две Cтороны»

20:00 — Black Diamonds

21:00 — Ёлка

После завершения выступления Ёлки состоится салют от ассоциации «Гильдия пиротехников и деятелей культуры» из Санкт- Петербурга.

Правила доступа

Правила посещения концертной площадки под открытым небом остаются прежние: гости должны иметь при себе «Мультипасс 800» или специальный браслет, действующий только на мероприятии.

Пункты выдачи браслетов будут работать с 13:00 до 22:30 вблизи площадки проведения фестиваля. Получить его смогут лишь те, у кого есть сертификат о прививке от ковида, свежий отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР, отрицательный экспресс-тест или справка о наличии антител.

Стоит также иметь в виду, что общая численность одновременно находящихся на концерте зрителей ограничивается вместимостью площадки и будет регулироваться организаторами.