Старый Нижний: за что его ценят туристы и как сохранить архитектурное обаяние города

В Нижнем Новгороде постепенно возрождают исторические кварталы. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижний Новгород – уникальный город с 800-летней историей, оставившей богатое архитектурное наследие различных эпох и стилей. Изюминкой города, безусловно, является его историческая среда с деревянной застройкой. Это целые улицы и даже кварталы купеческих домов и усадеб 18-19 веков. Прогуливаясь по ним и знакомясь с их историей, будто бы переносишься в те далекие времена. Вот здесь когда-то любил сидеть на лавочке Максим Горький, а тут на балконе старинного особняка распевался Федор Шаляпин, а на заднем дворе этого дома в конце лета всей улицей варили варенье. И если нижегородцы уже привыкли и воспринимают старинную застройку как должное, то для туристов она становится настоящим открытием.

- Сейчас на это большой спрос. Люди любят примерять всё на себя, а деревянные кварталы – это соразмерные человеку дома, и очень легко представить себя живущим в нем. Летом мы бывали практически каждую неделю в обновленном квартале Церкви Трех святителей, который стал откровением для туристов, - рассказала экскурсовод, член правления Нижегородской Гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков Татьяна Нечаева в ходе публичного диалога, посвященного архитектуре Нижнего Новгорода, который состоялся в Арсенале 21 сентября.

Эксперты обсудили проблемы сохранения исторической застройки Нижнего Новгорода. Фото: АНО "Центр 800"

От конфронтации – к конструктивному диалогу

Проблема сохранения исторической среды в развивающемся мегаполисе всегда остро стояла в Нижнем Новгороде. До сих пор общественность не может прийти к единому мнению: одни считают, что старые дома нужно сносить без лишних раздумий, другие же называют уничтожение исторической застройки преступлением. Еще свежи в памяти нижегородцев времена, когда в центре города один за другим горели заброшенные деревянные дома, а общественники отстаивали каждый представлявший ценность особняк, едва ли не ложась под ковш экскаватора. К счастью, эти времена остались в прошлом.

- Мы перешли от стадии конфронтации, когда у нас было сильное градозащитное движение с борьбой и противостоянием, к этапу конструктивного диалога [с властью], который дает возможность созидать. Мы понимаем, что волновых сносов исторического города уже не будет. Я в корне не согласна с тем тезисом, что к 800-летию снесли весь старый Нижний Новгород. Нет. А если и есть исчезновение исторической застройки, то эти процессы начались давно, и сейчас их просто невозможно остановить, - считает градозащитница, эксперт Министерства культуры РФ, координатор фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» Анна Давыдова.

Уникальный опыт – квартал церкви Трех Святителей

Историческая застройка жемчужной россыпью разбросана по карте старого Нижнего. Не то что туристы – многие жители города порой не подозревают о тех сокровищах, которые скрываются буквально в сотне-другой метров от центральных площадей и улиц города. Так произошло и с кварталом церкви Трех Святителей, расположенном в пяти минутах ходьбы от площади Горького в границах улиц Новая, Славянская и Короленко. Минувшим летом к 800-летию города здесь появилось новое общественное пространство – было создано пять тематических садов, обновлены фасады старинных деревянных особняков. В итоге квартал, известный по большей части лишь градозащитникам и местных жителям, превратился в еще одно знаковое пространство.

Усадьба архитектора Владимира Лемке, где в 1900-1901 годах жил Максим Горький и останавливался Федор Шаляпин. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Поток людей был нескончаемый за это лето, особенно на событийную программу. В этот сезон мы показали то, как может использоваться историческое пространство и насколько историческая среда востребована у горожан, - рассказала Анна Давыдова.

Градозащитница признается, что она и ее коллеги даже не думали о том, квартал можно привести в порядок за такой короткий период времени. Однако глаза боятся, а руки делают – силами волонтеров, архитекторов и ландшафтных дизайнеров в историческую территорию удалось вдохнуть новую жизнь. Этот первый подобный для Нижнего Новгорода опыт стал успешным, и теперь может быть применен на других территориях.

- В 2020-2021 году мы получили два гранта от «Центра 800» - на восстановление усадьбы Лемке и на событийную программу «Возрождение заповедных кварталов». На этом квартале отрабатываются механизмы, которые в дальнейшем можно тиражировать на другие территории. На примере квартала церкви Трех Святителей мы смогли посмотреть, как вдохнуть новую жизнь в историческую среду. Мы ставим перед собой задачу, чтобы в дальнейшем эти исторические территории приносили прибыль и сами окупали свое содержание, - рассказала Анна Давыдова.

Сохранить историю…

Как уже отмечалось ранее, в последние годы отношение к историческому архитектурному наследию в Нижнем Новгороде существенно изменилось. По словам руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григория Меламеда, за последние два года в Единый государственный реестр объектов культурного наследия было включено свыше 60 памятников.

- Это результат большой и продолжительной работы, в том числе и с участием небезразличных граждан, которые занимались подготовкой заявок на включение данных зданий в Реестр. К 800-летию мы провели колоссальную работу по реставрации: более 100 зданий было отреставрировано за счет бюджета, помимо этого большая работа была проведена собственниками домов, - рассказал Григорий Меламед.

Квартал церкви Трех Святителей превратился в новое общественное пространство. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Также он отметил, что с целью сохранения исторической среды в Нижегородской области применяются такие передовые меры, как предоставление земельного участка за выполненную реставрацию ОКН.

- Впервые в этом году было заключено соглашение о реставрации объекта культурного наследия частным инвестором взамен за то, что ему впоследствии будет предоставлен земельный участок, - пояснил Григорий Меламед.

Сейчас специалисты регионального управления госохраны ОКН совместно с министерством ЖКХ и Фондом капремонта прорабатывают программу, которая позволят приводить в порядок многоквартирные дома, являющиеся объектами культурного наследия.

- В настоящее время согласовывается порядок предоставления субсидий собственникам, вложившим средства в реставрацию. По мере того, как он будет принят, мы начнем его реализовывать, - подчеркнул господин Меламед.

…и дух города

Заповедные кварталы Нижнего Новгорода – это те места, где лучше всего чувствуешь дух города. Это особая эстетика и шарм, которыми может похвастаться далеко не каждый мегаполис, и это то, чем Нижний Новгород так очаровывает гостей города, приехавших на экскурсию или в командировку. По мнению экскурсовода Татьяны Нечаевой, сохранение исторических деревянных кварталов – очень важное направление в развитии Нижнего Новгорода.

- Мы сколько угодно можем говорить, что мы боремся за наследие, что мы отреставрировали какие-то знаковые пространства, но когда люди видят малые дома – не памятники – в хорошем состоянии, они совершенно по-другому начинают воспринимать город, - подытожила она.

Кремль, Чкаловская лестница, Покровка и Рождественская – в городе немало достопримечательностей, которые стали его символами. Но Нижний, как старинная диковинная шкатулка с секретом, открывает горожанам и туристам все новые и новые места, поэтому, чтобы город сохранял свою уникальность, необходимо с должным вниманием относиться к его историческому наследию. И впереди в этом направлении предстоит еще немало работы: и в плане законодательства, и в плане работы с инвесторами, и в плане усовершенствования самого процесса реставрации.