«Вау, какая стройняшка!»: 43-летняя Ирина Пегова в лосинах выглядит как девочка

Актриса радуется, что у нее появилось свободное время.
Фото: Инстаграм
Актриса Ирина Пегова в очередной раз удивила своих подписчиков, продемонстрировав невероятно постройневшую фигуру. На фото, размещенном в Instagram, 43-летняя артистка выглядит, словно девочка, а обтягивающие лосины на ней только подчеркивают стройность ног и изящные изгибы бедер.
На снимках Ирина позирует на беговой дорожке и просто светится от счастья.
Обтягивающие лосины подчеркивают стройность ног.
Фото: Инстаграм
- Счастлива от того, что в сентябре есть свободное время! Можно заняться своим телом и питанием! – прокомментировала она.
Подписчики знаменитой нижегородки, число которых уже перевалило за миллион, восхитились красивой женственной фигурой актрисы, а также ее железной силой воли.
«Вау, какая стройняшка!», «Вы так похудели!», «Это как можно так похудеть?», «Обалдеть, вот это сила воли!» - пишут в комментариях поклонники.
Напомним, впервые Ирина Пегова заметно постройнела после новогодних праздников в январе 2021 года. Ранее актриса рассказывала, что кроме физических нагрузок похудеть ей помогает диета, при которой каждый день можно есть лишь определенный продукт.