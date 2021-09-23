«Сегодня не за час, а за два доехали»: автомобилисты рассказали про затор, вызванный ремонтом Борского моста

Работы на мосту продлятся от 4 до 7 дней Фото: Иван НИЖЕГОРОДОВ

Многокилометровые пробки образовались на подъезде к Нижнему Новгороду из-за ремонта Борского моста. По данным портала Яндекс.Пробки, участок до остановки общественного транспорта «Волга» отмечен бордовым цветом. Автовладельцы вынуждены терять около часа по пути на работу. И все же некоторые из них настроены позитивно. Так, автолюбитель Игорь Ветров считает, что пока не было моста, бывало и хуже.

- «Обочинников» нет почти, все едут спокойно. Сегодня за два часа до роботы доехали. Обычно на это уходит час, как вчера, например. Сегодня, кстати, уже асфальт укладывали. Такими темпами до конца недели сделают, - рассказал он «Комсомолке».

Другой участник ежедневных заторов Сергей Омилаев уверен – проблема не только в ремонте дорожного покрытия на мосту.

- Пробки вне территории Нижнего Новгорода всегда сводятся к одной проблеме, которую никто не решит. Не важно сколько дорог и развязок будет построено, все равно в итоге они приведут к пробке, так как вливаться нужно будет в одну полосу. Вот и у нас тут возник «пробкалипсис» из-за того, что по всем возможным дорогам, изо всех уголков Борского района машины попадают в одну единственную полосу, по которой действует не только ограничение скорости, но и нужно быть особенно бдительным, так как рядом работают люди и техника, - сказал он.

Сам Сергей обычно добирается до работы за 20-25 минут, вчера дорога заняла 40 минут, а сегодня примерно час.

- Желаю водителям терпения и уважения к другим участникам дорожно-транспортного движения, а самим дорожным рабочим крепкого здоровья, дабы закончить ремонт в срок, который они запланировали, - добавил он.

Пути объезда

Конечно, есть и другие способы добраться до областного центра. Продолжает работу канатная дорога, курсируют пригородные электрички. Кроме того, в период ведения работ возвращаются «Омики». Расписание движения теплоходов уже опубликовано.

Тем не менее, далеко не все готовы пересаживаться на другой вид транспорта. Особенно это касается тех, кто работает в Нижнем Новгороде.

- По электричке на прошлом опыте могу сказать, что она мало удобна. Время далеко не всем подойдет, идет долго из-за разворота в Толоконцево. До нее и от нее еще как-то добраться надо. Не знаю, как сейчас работает канатка, но, когда пользовался ей, время открытия было недостаточно раннее. Человек, который едет на работу, должен еще по городу доехать куда-то, а она открывалась так, как будто люди все на Сенной работают. «Омик» - вообще молчу про него в качестве езды на работу, -рассказал Алексей Иванов. Он, кстати, по утрам тратит больше часа на дорогу.

Пробку можно было бы миновать и при помощи паромной переправы, но, как выяснилось собственник не обращался за согласованием работы парома. Никаких объяснений по этому поводу он не дал. Но есть и позитивные новости для жителей Борского района – АО ВВППК рассматривает возможность увеличения вагонов электропоездов на этом участке железной дороги.

Почему не реверс?

Корреспондент «Комсомолки» решил уточнить, а почему бы не включить реверсивное движение. Вероятно, это хоть немного, но упростило бы ситуацию. В региональном минтрансе объяснили, что реверс абсолютно не подходит для решения возникшей проблемы.

- Ширина дорожного полотна на мостовом переходе и на подъезде к нему не позволяет организовать выделенную полосу для общественного транспорта. С учетом существующей организации дорожного движения на подъезде к мосту со стороны Нижнего Новгорода (разделительная полоса), временное введение реверса дополнительно осложнит дорожную обстановку, - рассказали в Министерстве.

Сколько еще ждать?

Работы по замене покрытия займут в общей сложности от 4 до7 дней. Решающий фактор здесь – погодные условия. Кроме того, в минтрансе сообщили, что на втором этапе будут проводиться работы по ремонту стыковочных зон.

- Работы будут производиться только в ночное время суток, протяженность ограждаемых участков будет менее 150 метров. Предварительно, продолжительность этих работ составит до 35 дней, - добавили в Министерстве.