"Как тело будете забирать?": работники Кстовской ЦРБ перепутали документы и «похоронили» живую пациентку

Татьяна Петрова. Фото предоставлено сыном женщины Дмитрием Давыдовым

Шокирующая и неприятная история произошла с нижегородцем Дмитрием Давыдовым. Утром 7 сентября мужчине позвонили из Кстовской ЦРБ, и сообщили о смерти его еще живой матери. Буквально накануне Людмилу Петрову перевели в реанимационное отделение другой больницы. У нее и у сына диагностировали коронавирус. Сам Дмитрий проходил лечение там же, в Кстове.

Дмитрий Давыдов Фото: СОЦСЕТИ

Неприятный телефонный разговор с медработником он помнит и сегодня:

- Дмитрий Владимирович?

- Да.

- Вы Петровой как приходитесь?

- Сын.

- Как тело будете забирать?

- Подождите. Стоп! Какое тело?

- Ну вот лежит тело, вот лежит история болезни, мы сейчас будем делать вскрытие. Вы как будете забирать?

После этих слов у мужчины внутри все задрожало. К счастью, прежде чем хвататься за сердце и пить успокоительное, Дмитрий решил выяснить все подробности у собеседницы.

- Я понимаю, что из больницы в таком тоне не сообщают скорбные вести, сказал он в разговоре с корреспондентом, - «Примите мои соболезнования» или что-то такое говорят. Спросил их, откуда они звонят? Медработница ответила, что из Кстова. Я говорю: А вы не в курсе, что Петрова со вчерашнего дня находится вы другом городе? Вы вообще знаете, кого вы вскрывать собрались?

Мы перепутали

Дмитрию ответили, все уточнят и перезвонят. Перезвонили через пол часа со словами: «Простите Христа ради, мы перепутали!». Выяснилось, что кто-то из сотрудников перепутал, и медицинская карта женщины оказалась в морге. Вероятно, далее по цепочке сотрудник, обзванивающий умерших, не увидел на карточке запись о переводе в другую больницу.

- Как так можно было перепутать? А если бы у меня сердце было слабое и встало бы оно? А если бы мама в Кстовской больнице на этот момент находилась? Если бы я приехал труп из морга забирать, а в итоге это не она? Этих людей надо наказать, лишить премии и сделать строгий выговор, чтобы в следующий раз человек был внимательнее, - сказал он.

Мужчина попытался выяснить обстоятельства произошедшего. По сохранившемуся номеру он позвонил снова, но уже вечером. Как выяснилось, звонок шел с личного мобильного телефона кого-то из сотрудников. Чтобы хоть как-то разобраться в ситуации и добиться наказания виновных, Дмитрий звонил сначала в приемную больницы, а затем писал в Instagram ее главврачу Александру Цопову.

- Я ему написал в тот же день. На следующий день мне ответили, а 9 сентября состоялась встреча с Александром Цоповым. У меня на тот момент уже был отрицательный тест на коронавирус, я долечивался. Врач пришел ко мне в палату, извинился за сотрудников. Я попросил наказать виноватых. После этого разговора мне не сообщали ни о каких предпринятых мерах, из чего я могу судить, что, наверное, их и не было. 12 сентября я написал ему снова о том, разобрались ли со случаем в морге, наказаны ли виновные. Если да, то каким образом? Сообщение было проигнорировано.

Сотрудника уволили

Корреспондент «Комсомолки» переадресовал эти вопросы региональному министерству здравоохранения.

- По информации администрации Кстовской ЦРБ данный инцидент произошел по невнимательности сотрудника больницы, занимавшегося оформлением документов. После уточнения всех обстоятельств произошедшего сотрудники больницы связались с сыном пациентки и принесли свои извинения. Главным врачом Кстовской ЦРБ так же были принесены извинения. Медицинские работники привлечены к дисциплинарной ответственности. Сотрудник, по вине которого произошел данный инцидент, уволен. Все медработники глубоко сожалеют о случившемся, - сообщили в Министерстве.

Еще не зная о результатах, Дмитрий признался, что увольнения не желал бы. Все люди совершают ошибки. И все же он больше не хочет лечиться в этой больнице, так как, по его словам, знает о ней достаточно, сам живет в Кстове.

- Я наслышан об этой больнице давно, еще до коронавируса. Если бы это не произошло вечером в пятницу перед самыми выходными, я бы туда не лег. Я бы лег в нижегородскую больницу, - сказал он.

К сожалению, Людмила Петрова, которую посчитали умершей, скончалась через пять дней после случившегося в другой больнице. Редакция "Комсомолки" приносит соболезнования родственникам женщины.