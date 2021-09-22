Потепление в Нижний Новгород придет в октябре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый осенний месяц в Нижнем Новгороде не задался – почти каждый день в городе было дождливо и холодно. Однако расстраиваться нижегородцам не стоит – в октябре в Нижегородскую область придет потепление.

- По предварительным расчетам, в конце сентября – начале октября возможен период более устойчивой погоды без дождей, связанный с влиянием антициклона, - рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. - Осадков не будет, и температурный режим будет колебаться от 12 до 16 градусов. Но ночи будут холодными.

Впрочем, «бабьим летом» это уже назвать не получится. А вот на золотую осень нижегородцы еще могут рассчитывать.

- По народному календарю бабье лето закончилось вчера. Оно повторяется у нас один-два раза за пятилетие, а не ежегодно, - напоминает Ольга Мокеева. - Поэтому, конечно, у всех в памяти 27-градусная температура в предыдущие годы – в сентябре и в начале октября. Но год на год не приходится. Возвраты тепла еще будут, но называть это бабьим летом мы уже не сможем. Среднесуточная температура в октябре будет уже гораздо иже – в пределах пяти градусов.

Однако в течение ближайшей недели никаких погодных улучшений ожидать не стоит. Почти каждый день будут идти дожди. А столбики термометров не поднимутся выше +9 градусов. По ночам будет еще холоднее.