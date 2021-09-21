Подполковник полиции в Арзамасе требовал «дань» с премий своих сотрудников, прикрываясь благородной целью

Подполковник просил с каждого сотрудника по 10 тысяч рублей. Фото: Отдел МВД по г. Арзамасу

В Арзамасе подполковник полиции вымогал «дань» со своих сотрудников, получивших тринадцатую зарплату по итогам года. Возбуждено уголовное дело, сейчас теперь уже бывший полицейский находится в СИЗО. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

Эта история произошла еще в 2019 году. В конце декабря, как водится, сотрудники ОМВД по городу Арзамасу получили солидные премии по итогам работы за год. В частности, начальник изолятора временного содержания, начальник спецприемника и командир отдельного взвода охраны и конвоирования (все трое - капитаны) получили за хорошую работу по 80 тысяч рублей. Зная об этом, 41-летний начальник отдела по работе с личным составом ОМВД города Арзамаса Евгений Г. попытался отхватить «по кусочку» от каждой премии.

- Он сказал одному из сотрудников, что он и еще двое коллег должны отдать ему с премий по 10 тысяч рублей – якобы на материальные нужды отдела, - уточнил источник.

Капитан Сергей Г., к которому поступило это «интересное» предложение, - тертый калач: он работает в органах 17 лет и за это время повидал всякого. Поэтому он быстро раскусил подполковника и отказался платить «дань», из-за чего тот не смог довести задуманное до конца.

Вскоре этот факт вскрылся, и на подполковника завели уголовное дело по статье «мошенничество», а из органов – уволили.

- По результатам служебной проверки приказом ГУ МВД России по Нижегородской области в июне 2021 года он был уволен со службы в ОВД РФ за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, - уточнил источник.

Тогда же решением Арзамасского городского суда бывший подполковник был взят под стражу, сейчас он находится в СИЗО №1 в Нижнем Новгороде. Ведется следствие.