На пяти избирательных участках Нижегородской области проходит голосование при помощи тифломаркеров

Традиционно на избирательных участках для незрячих избирателей есть в наличии трафареты и информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и шрифтом Брайля, на лестницах и дверях избирательных участков размещены светоотражающие элементы. Кроме того, впервые в Нижегородской области на пяти избирательных участках в Дзержинске, Арзамасе и в Автозаводском районе Нижнего Новгорода используются специализированные тифлоинформационные компьютерные технологии, позволяющие распознавать информацию при помощи предварительно записанных голосовых сообщений.

«Мы впервые голосуем при помощи тифломаркера. Это очень удобно и подходит для всех незрячих и слабовидящих. Не все инвалиды по зрению владеют системой Брайля, воспользоваться тифломаркером может любой инвалид 1-й и 2-й группы, поскольку информацию получает на слух при помощи наушников», - сказал председатель Приокского местного отделения Нижегородской областной организации Всероссийского общества слепых Петр Варанкин.

Напомним, в состав рабочей группы избирательной комиссии Нижегородской области по взаимодействию с региональными общественными организациями инвалидов и иными организациями в целях обеспечения и реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями входят члены избирательной комиссии Нижегородской области, сотрудники аппарата избиркома региона, руководители общественных организаций инвалидов. В числе последних - Нижегородская областная организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых», НРО ООИ «Всероссийское общество глухих», НОООО «Всероссийское общество инвалидов», Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Инватур», Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата», специальная библиотека для слепых. Также в состав рабочей группы входят представители государственных органов - Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, региональных министерств социальной политики, здравоохранения, отделения Пенсионного фонда по Нижегородской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования региона и другие.