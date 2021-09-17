Нижегородские молодожены проголосовали дистанционно перед регистрацией брака

Избирательная комиссия Нижегородской области напоминает, что избиратели, которые по уважительной причине не смогут лично прибыть в помещение для голосования, но хотят принять в нем участие, могут подать письменное заявление или устное обращение (в том числе переданное при содействии соседей, родственников, знакомых) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования в участковую избирательную комиссию. Обращение можно подать до 14 часов 19 сентября.

Так, сегодня в отделе ЗАГС Приокского района Нижнего Новгорода состоялась торжественная церемония бракосочетания Владислава Синева и Алины Игнатьевой. Прежде чем узаконить свой супружеский союз, пара приняла участие в выборах. Жених и невеста заранее подали заявку на участие в дистанционном голосовании через Единый портал государственных и муниципальных услуг, чтобы исполнить свой гражданский долг до отъезда в свадебное путешествие.

«Процедура подачи заявки и сегодняшнего голосования заняла у нас считанные минуты. Возможность проголосовать с собственного мобильного устройства, не посещая избирательный участок, сэкономила время и позволит насладиться сегодняшним праздником в кругу близких и предстоящим медовым месяцем», - признались молодожены.

Также в Нижегородской области есть возможность проголосовать там, где удобно гражданину, то есть по месту его фактического нахождения. Этой возможностью обладают избиратели, которые написали заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав конкретный участок – такова реализация механизма «Мобильный избиратель». Всего в Нижегородской области включено в список избирателей по месту нахождения 57 203 человека.