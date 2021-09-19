Маргарита Красилевская: «Явка подтверждает, что интерес избирателей к выборам был достаточно высоким»

19 сентября 2021 года избирательная комиссия Нижегородской области подвела итоги третьего дня голосования. По информации облизбиркома, по состоянию на 18.00 явка избирателей в Нижегородской области составила по выборам депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 42,05% (без учета ДЭГ); по выборам депутатов в региональное Законодательное собрание седьмого созыва – 41,6% (без учета ДЭГ).

«В Нижегородской области активно шло дистанционное электронное голосование. В этом году мы участвовали в нем наравне с другими шестью регионами. Для нас это уже не первый опыт, интерес к такому способу голосования стабильно высокий. По данным на 18.00 в онлайн-голосовании в регионе приняло участие более 89% избирателей, включенных в список голосующих с помощью ДЭГ. Процент явки подтверждает, что интерес избирателей к выборам был достаточно высоким», – отметила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

Более 150 тысяч избирателей проголосовало на дому (вне помещения для голосования). Чаще всего это избиратели пожилого возраста, а также избиратели-инвалиды, которые по уважительной причине не могут посетить избирательный участок (по состоянию здоровья, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися).

На горячую линию избирательной комиссии за три дня голосования поступило более 100 обращений. В центре видеонаблюдения в режиме реального времени велась видеотрансляция с избирательных участков.

Она также отметила низкое количество обращений о возможных нарушениях законодательства.

«За все три дня поступило минимальное количество обращений о возможных нарушениях законодательства – всего 12. Такой цифры не было никогда. Большинство из них в настоящий момент уже не подтвердилось, по остальным проводится работа. В целом процесс голосования был организован достойно, на избирательных участках была спокойная и рабочая обстановка. Все прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер безопасности», – заключила Маргарита Красилевская.