Нижегородцам рассказали о нормах температурного режима для школ, детсадов и больниц

В помещениях с длительным пребыванием необходимо поддерживать стабильный микроклимат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Температурный режим в школах, садах и больницах Нижегородской области должен составлять от +18 до +24°С. Для каждых социальных объектов были определены свои нормы. Подробнее об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Осенью от резких перепадов температуры и колебания атмосферного давления у людей зачастую ослабевает иммунитет, что приводит к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19. Для того чтобы уберечь нижегородцев от нежелательных заболеваний, в помещениях с длительным пребыванием необходимо поддерживать стабильный микроклимат.

Так, допустимая температура в игровых комнатах, в музыкальном и гимнастическом зале в детских садах не должна быть ниже 20-24°С, а в спальнях всех возрастных групп должны поддерживаться 18-24 градуса тепла.

В кабинетах, лабораториях, коридорах, раздевалках, столовой, спортивном и актовом зале в школах температура воздуха должна составлять от +18 до +24 С.

Самыми тёплыми помещениями должны быть помещения больниц, диспансеров, поликлиник, родильных домов, санаториев и профилакториев, там температурный режим должен находиться в пределах от +20 до +26 градусов.

В холодное время года жилые комнаты учреждений социального обслуживания пенсионеров и людей с инвалидностью должны обогреваться в пределах 20-22 градусов тепла, а в тёплое время года эти значения вырастают до 23-25 градусов тепла.

Руководители соцучреждений должны ежедневно контролировать температурные нормы в помещениях, а при обнаружении неисправностей безотлагательные принимать меры по их устранению.

Напомним, что свои жалобы нижегородцы могут направлять в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

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