Лихая гонщица устроила страшное ДТП с пострадавшими в Дзержинске

Авария произошла на перекрестке проспекта Чкалова и улицы Маяковского. Фото: ДТП и ЧП Дзержинск

Жуткая автомобильная авария с участием сразу трёх машин произошла минувшим вечером в Дзержинске. Около 22:15 на перекресток проспекта Чкалова и улицы Маяковского на большой скорости вылетела «Лада» и врезалась в два автомобиля – «Киа» и «Шевроле». О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Машины отлетели к бордюру. Фото: Андрей Мокроусов

За рулём легковушки «ВАЗ 211340» находилась 25-летняя девушка, она проехала на красный свет светофора, что и повлекло за собой ужасные последствия.

Столкновение оказалось настолько сильным, что машины отлетели к бордюру и в секунду превратились в гору металлолома. От удара «Ладу» сплющило практически всмятку, у «Киа» полностью свезло морду, сильно потрепало и «Шевроле», поврежденным оказался бок машины.

От удара «Ладу» сплющило практически всмятку. Фото: ДТП и ЧП Дзержинск

- В результате ДТП пострадали водители «Лады» и «Киа», - уточнили в правоохранительных органах. – Оба были госпитализированы в больницу.

Врачи диагностировали у девушки ушиб головного мозга, а также множественные травмы: ссадины лица, ушиб грудной клетки, перелом грудины, перелом ребер, перелом левого бедра. У второго водителя – 40-летнего мужчины обнаружили сотрясение головного мозга и открытую черепно-мозговую травму, а на теле были ссадины шеи, правого уха и подбородка.

Водитель тринашки пролетел на красный свет. Фото: Андрей Мокроусов

На месте происшествия работали сотрудники полиции, спасатели и медики. Пострадавших буквально пришлось вырезать из автомобилей.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, спасатели и медики. Фото: ДТП и ЧП Дзержинск

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!