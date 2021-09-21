Первая крупная выставка русского авангарда открылась в Нижнем Новгороде. ФОТО: Ксения Самсонова

Открытие первой крупной выставки «Русского авангарда» состоялось 20 сентября в новом корпусе Нижегородского художественного музея на площади Минина и Пожарского. Ранее в этом здании располагался Выставочный комплекс, который находился в руинированном состоянии, куда шедевры искусства просто нельзя было привезти.

- Впервые в Нижнем Новгороде открывается выставка русского авангарда и, конечно, удивительно, что до сих пор в нашем городе такого не было. Часть этих работ несколько лет назад находилась в запасниках музея, - рассказывает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Поддержал реновацию Нижегородского художественного музея и принял участие в открытии экспозиции русского авангарда Промсвязьбанк (ПСБ).

Экспозиция разместилась в новом выставочном комплексе Нижегородского художественного музея. ФОТО: Ксения Самсонова

- Этот год изобилует знаменательными датами для Нижнего Новгорода – юбилей города, круглая дата со дня основания одного из крупнейших российских региональных музеев и столетие уникального собрания русского авангарда НГМХ. Мы рады быть частью культурной жизни Нижнего Новгорода, этого самобытного, гостеприимного города с богатым многовековым прошлым, занимающего особое место в истории нашей страны. Уверен, реконструкция НГМХ придаст музею вдохновения и новых творческих сил, - отметил председатель ПСБ Петр Фрадков.

Выставку приурочили к празднованию 800-летия с момента основания Нижнего Новгорода и к 100-летию музейной коллекции авангарда. Экспозиция включает в себя произведения искусства 20 века, в её составе произведения таких мастеров русского авангарда, как Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк и других.

Выставку приурочили к празднованию 800-летия с момента основания Нижнего Новгорода. ФОТО: Ксения Самсонова

- Это новая локация для нас, новый выставочный комплекс, который дает нам возможность делать здесь выставки самого высокого уровня и первая из них посвящена отечественному искусству 20 века, - поделился генеральный директор НГХМ Роман Жукарин.

В создании этой выставки поучаствовало большое количество российских музеев: здесь есть работы из коллекции Самарского государственного музея, музея Республики Татарстан, из Екатеринбурга, из Третьяковки и Русского музея. Однако большая часть коллекции представлена выдающимися нижегородскими художниками, как Фёдор Богородский, Татьяна Маврина, Олег Бордей и другие.

В создании этой выставки поучаствовало большое количество российских музеев. ФОТО: Ксения Самсонова

- Этот год стал прорывным для выставочного потенциала Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Флагманом изменений является Нижегородский государственный художественный музей и открывшаяся в этом месте уникальная выставка мирового уровня, - подчеркнул глава региона Глеб Никитин.

В июле этого года в новом здании НГХМ стартовали ремонтно-реставрационные работы: был обновлён фасад и заменена кровля, установлена подсветка, а внутри здания провели ремонт, сменили инженерные системы.

Приобщиться к искусству нижегородцы смогут уже с 21 сентября, но для начала потребуется предварительно зарегистрироваться на сайте НГХМ.