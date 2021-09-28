Спал в заброшенном гараже: пропавший подросток из Дзержинска найден живым

Мальчик ушёл в школу с улицы Пожарского в понедельник, 27 сентября. Фото: поисково-спасательный центр «Рысь»

Пропавший 13-летний подросток Максим Ж. найден живым в Дзержинске. Утром в минувший понедельник, 27 сентября, мальчик ушёл из дома по улице Пожарского в школу и обратно не вернулся. В полицию обратились встревоженные родители, после чего сбор на поиск объявили и волонтёры, а по социальным сетям вовсю распространялись ориентировки.

- У Максима тёмные волосы, худощавое телосложение, шрам под носом, его рост 160 сантиметров, - уточняли приметы мальчика добровольцы. – Он был одет в синие джинсы, чёрную куртку и чёрно-красные кроссовки на белой подошве, при себе имел коричневый рюкзак и мобильный.

К поискам приступили оперативно, ведь речь шла о ребёнке, а тут важны не только первые часы, но и первые минуты. В результате мальчика удалось найти только на следующий день. Как оказалось, ребёнок не покидал пределов Дзержинска и даже находился недалеко от школы №12.

- Мальчик спал в заброшенном гараже, его жизни и здоровью ничего не угрожало, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сейчас Максима вернули домой, где за ним присмотрят и позаботятся близкие. Тем временем, в соцсетях сердобольных жителей оповестили, что поиски успешно завершены.

- Всем спасибо за помощь и распространение информации! - обратились волонтёры к участникам поисков.

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