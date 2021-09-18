18-летний юноша погиб в ДТП в Перевозском районе, столкнувшись с лосём на дороге 17 сентября Фото: Иван ВИСЛОВ

18-летний юноша погиб при столкновении с лосём на дороге в Перевозском районе Нижегородской области вчера, 17 сентября. Происшествие случилось в тёмное время суток, ещё три человека обратились за медицинской помощью. Сведениями о трагедии поделились в ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть около 22:27 17 сентября. Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия, где стало известно, что возле села Поляна Перевозского района на автодороге Перевоз-Шатки водитель "ВАЗ 21140" 2003 года рождения совершил наезд на лося.

В результате чего водитель автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Лось в том числе погиб в ДТП.

Три пассажира "ВАЗ" обратились за медицинской помощью: это девушка и парень 2003 годов рождения и 15-летний подросток.

Какой-либо иной информации от официальных источников пока нет, полиция расследует обстоятельства и причины аварии.

Редакция "Комсомольской правды – Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и друзьям погибшего.

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