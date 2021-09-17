СГ стало больше

Первая партия промышленных счетчиков газа СГ16 МТ-250 Р4 с расширенным диапазоном измерения производства АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» отправлена в Казахстан.

Новые изделия были модернизированы конструкторами ОГК ГП предприятия. Внешний вид остался прежним, модернизация затронула только внутреннюю (струйную) часть изделия. Диапазон измерений расхода счетчиками стал шире – не 1:25, как было ранее, а 1:30.

– Конструкторский и производственный потенциал АПЗ позволяет производить модернизацию выпускаемой продукции, – комментирует начальник отдела продаж ООО «Арзамасский торговый дом» - дочернего предприятия АО «АПЗ» Михаил Сурнин. – Благодаря проведенной работе удалось усовершенствовать одно из наиболее востребованных изделий. Первая партия счетчиков газа с расширенным диапазоном измерения реализована, они востребованы на рынке.

Модернизация приборов улучшает конкурентные преимущества продукции АО «АПЗ», способствует увеличению объема продаж, в том числе за пределы РФ. А это, в свою очередь, повышает престиж предприятия как одного из ведущих производителей приборов учета энергоресурсов.

Наталья Глазунова

Фото из архива ООО «Арзамасский торговый дом»

На снимке: турбинный счетчик газа производства АПЗ, установленный на газорегуляторном пункте одной из казахстанских компаний.