Самым крепким и ловким

На еженедельном совещании профсоюзных лидеров АО «АПЗ» состоялось торжественное вручение золотых значков и удостоверений ГТО.

Их получили семь приборостроителей: монтажник РЭАиП цеха №37 Анастасия Кудрявцева, контролер деталей и приборов цеха №44 Нелли Молоткова, заместитель начальника цеха №68 Артём Мартынов, начальник техбюро цеха №68 Татьяна Сафронова, инженер-технолог цеха №68 Елена Заварухина, шлифовщик цеха №65 Марина Токарева, старший мастер участка цеха №51 Андрей Смирнов. Нормативы ГТО они сдавали в июне.

Наградил приборостроителей председатель первичной профсоюзной организации Александр Тюрин, который выразил благодарность заводчанам за активную жизненную позицию и любовь к спорту.

– Значки серебряного и бронзового достоинства пока в пути, но их мы обязательно вручим тем, кто их заслужил, – подытожил Александр Николаевич. – Благодарю всех за участие. И не останавливайтесь на достигнутом!

Справка: 72 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых значков ГТО получили приборостроители с 2017 по 2021 годы.

Наталья Глазунова

На снимке: с заслуженными наградами (слева направо) Андрей Смирнов, Анастасия Кудрявцева, Татьяна Сафронова, Елена Заварухина, Артём Мартынов.

Фото Александра Барыкина