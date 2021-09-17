Вместе с семьей

Актуализирована программа по выдаче сотрудникам АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» бесплатных путевок в профилакторий «Морозовский».

Теперь представители всех льготных категорий могут взять на отдых семью – супруга(у) и детей. Путевки им также предоставляются бесплатно. Продолжительность заезда – до трех суток.

Бесплатная путевка в «Морозовский» предоставляется:

- получившим Сертификат АО «АПЗ» по программе закрепления молодых специалистов на предприятии;

- занесенным на заводскую Доску почета;

- победителям конкурса заявок на проведение улучшений, направленных на совершенствование производственной системы АПЗ;

- работникам цехов (5% от численности подразделения), ставших победителями трудового соревнования по итогам предшествующего года;

- работникам предприятия, достигшим высоких производственных показателей, по ходатайству директоров по направлению.

Ирина Балагурова

Фото из архива пресс-службы АПЗ