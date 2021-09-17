Погода в Нижнем Новгороде на выходные, 18-19 сентября: холодно и без осадков

В ночные часы похолодает до +2 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

На смену аномально жаркому лету в Нижегородскую область пришла непривычно холодная осень. Контрасты поражают, еще в августе столбик термометра показывал близко к +30, а всего месяц спустя наблюдается почти по-зимнему холодная погода. В конце недели тенденция к похолоданию продолжится. Одно радует — будет сухо и почти безветренно, зонт не понадобится. Однако, в ночные часы возможны даже заморозки. На даче в такую погоду ночевать без отопления уже не получится. По данным портала Яндекс.Погода, столбик термометра в эти дни будет опускаться все ниже.

Так, вечером и ночью пятницы будет облачно с прояснениями. В ночные часы может похолодать до +3. При достаточно высокой влажности — до 89% ощущаться это будет еще холоднее. Сильного ветра или осадков не предвидится.

В субботу, 18 сентября, утром и днем в областном центре будет пасмурно, температура воздуха в эти часы плавно поднимется от +4 до +9. К ночи в небе прояснится, а столбик термометра покажет +2..+3 градуса. В северных районах области может быть еще холоднее — настоящие заморозки.

При этом синоптики не обещают дождей. Северный ветер будет дуть со скоростью не более 2,8 метров в секунду. Воздух влажный — до 87 %.

К утру следующего дня потеплеет до +7. Весь день будет пасмурно и не более +8. Ночью вновь ожидаются холода, +3..+4 градуса. Скорость ветра составит до 3,4 метров в секунду. Осадков не прогнозируется. Относительная влажность воздуха составит до 74%.

Следующая неделя, по прогнозам, начнется с дождей, но по ночам уже будет немного теплее. Относительно приятная погода может установиться лишь к концу следующей недели.

Напомним, в этом году уже выпал первый снег. Это произошло 16 сентября в Кулебаках.

В связи с наступлением холодов в регионе уже стартовал отопительный сезон.