Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 сентября 2021 года: за сутки диагностировали 437 новых случая заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 17 сентября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 162 581 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 437 новых случая заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 149 тысяч жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 369 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 6 222 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 17 сентября Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (13 559) и г. Бор (8 307), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (293) и Спасском районах (301). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (16 644), за прошедшие сутки там выявили 10 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (2 479 новых случаев), Санкт-Петербург (1 653 новых случаев) и Московская область (768 новых случаев).

По данным на утро 16 сентября, всего привито 988 943 нижегородца, из них второй компонент получили 921 165 человек.

Напомним, что в настоящее время системе здравоохранения Нижегородской области, по разным оценкам, не хватает 350-380 медиков с «узким» профильным образованием.

Обычно врачи «узкого профиля» не хотят ехать работать в муниципалитеты, поэтому такой дефицит специалистов стараются возместить работой мобильных лечебно-диагностических лабораторий.