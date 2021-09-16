Столица закатов в Нижнем Новгороде 18 сентября: программа мероприятия и основные участники Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Фестиваль «Столица закатов», приуроченный к 800-летию Нижнего Новгорода, стартовал 12 июня. Так, каждую субботу на сцене, установленной на Нижневолжской набережной, выступают местные музыкальные коллективы и приглашенные звезды. Так, в рамках фестиваля уже выступали Леонид Агутин, Хор Турецкого, MARUV, Диана Арбенина, Элджей, Клава Кока и другие. Однако, попасть на праздник могут далеко не все, а только обладатели мультипассов, сертификатов о прививке, и действующего отрицательного ПЦР-теста или положительного анализа на антитела.

- Нижний Новгород известен как город с самыми красивыми закатами в стране. Новый фестиваль поддержит складывающуюся традицию встречи закатов. Концепция фестиваля позволяет организовать участие в нем немалого числа гостей. Этому способствует и место, выбранное для мероприятия, и период его проведения, - неоднократно отмечал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

18 сентября на сцене на Нижневолжской набережной выступит Валерий Меладзе, ярчайшая звезда отечественной эстрады, с неподражаемым стилем и потрясающими вокальными данными. Его композиции покоряют самые авторитетные хит-парады уже больше четверти века. «Комсомолка» публикует полную программу фестиваля «Стоица закатов» на ближайшую субботу:

18:30 — ди-джей сет от DJ 2R. Это один из лучших фристайл-диджеев Нижнего Новгорода, в своих выступлениях он смешивает большое количество стилей.

19:45 — выступление группы The Soul Surfers, коллектив из Нижнего Новгорода. Сейчас нижегородская группа выпустила и продала уже более 25 000 виниловых пластинок по всему миру. Они полностью сделали звуковое оформление для радио «Маяк», их можно услышать как в саундтреке сериала на Netflix от DC Comics, так и на церемонии награждения «Оскар-2021».

21.00 – 22.30 – выступление хедлайнера – Валерий Меладзе.

22.30 – фейерверк от пиротехнической команды «Пирошоу» из Москвы. Столичная команда принимала участие в таких грандиозных мероприятиях, как «Миллениум на Красной площади Москвы», «Всемирная театральная олимпиада».

Пункты выдачи специальных браслетов будут работать с 13:00 до 22:30 вблизи площадки проведения фестиваля.

По словам организаторов, фестиваль "Столица закатов" продлили до 25 сентября.