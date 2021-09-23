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Общество23 сентября 2021 18:20

Кинотеатр «Рекорд» открылся после реставрации в Нижнем Новгороде

Сейчас в здании также располагается кафе, фотовыставка и зона коворкинга
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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На восстановление объекта культурного наследия было выделено 108,1 млн рублей.

На восстановление объекта культурного наследия было выделено 108,1 млн рублей.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Торжественное открытие центра культуры «Рекорд» состоялось в Нижнем Новгороде. На восстановление объекта культурного наследия было выделено более 108 миллионов рублей. «Комсомолка» побывала в новом мультиформатном творческом пространстве и узнала, что изменилось после проведения ремонтно-реставрационных работ.

В планах «Рекорда» - активная поддержка нижегородского творческого сообщества.

В планах «Рекорда» - активная поддержка нижегородского творческого сообщества.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Перед нами стояла задача – сохранить исторический облик здания, созданный по концепции архитектора Яковлева, и дополнить это всё технологическим оборудованием и новым дизайном мебели, - рассказывает руководитель и создатель бюро «ГОРА» Станислав Горшунов. – Когда мода на такую мебель пройдёт её можно будет заменить, но то, что создал Яковлев останется.

Столики в ротонде.

Столики в ротонде.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Так, реставрация центра проводилась два года. В 2019 году были воссозданы оконные и дверные проемы на фасаде, заменены все коммуникации, включая канализацию, отопительную систему и проводку. В 2020 году завершилась реставрация фасада, была установлена архитектурная подсветка, проведен ремонт фойе и кинозала.

Перенос гардероба и коворкинг на втором этаже

В процессе обновления здания на первом этаже сохранили кафе с барной стойкой и столиками, но основная перемена была планировочная – гардероб перенесли к зимнему входу. Теперь посетителям центра не придется ходить как раньше все верхней одежде через выставочные залы, такое новшество будет удобнее и для маломобильных граждан.

В процессе обновления здания были сохранены кафе с барной стойкой.

В процессе обновления здания были сохранены кафе с барной стойкой.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Гардероб у нас тоже не простой, а технологичный. Эта система позволяет увеличить количество одежды, которое можно повесить, и улучшает скорость обслуживания, - объясняет Станислав Горшунов. – К планшету прикладывается номерок, и вешалки начинают ехать.

Технологичный гардероб.

Технологичный гардероб.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Другой вход – летний – располагается в центральной части здания и представляется собой три двери с остеклением. Переступая порог центра культуры, нижегородцы будут попадать в небольшую ротонду, где находится зона буфета с видом на улицу.

На втором этаже центра культуры «Рекорд» появился коворкинг (рабочее пространство) и лекторий на 40 человек, помещение оборудовали вайфаем.

На втором этаже центра культуры «Рекорд» появился коворкинг.

На втором этаже центра культуры «Рекорд» появился коворкинг.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Выставочный зал

В главном выставочном зале акцентом всего пространства стала пятиметровая скульптура девочки, сидящей на стуле, созданная художником Дмитрием Аске. В этом же помещении открылась фотовыставка, посвященная истории «Рекорда», которая охватывает события, связанные с ним с момента постройки здания до настоящего времени.

Торжественное открытие центра культуры «Рекорд».

Торжественное открытие центра культуры «Рекорд».

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- История «Рекорда» длится более ста лет, на жизненном пути этого центра были разные времена. Например, когда-то билеты на кинопоказы сюда невозможно было достать, но люди всё равно толпились в фойе, проводили здесь время, чтобы быть хоть как-то причастным к этой культуре, - вспоминает координатор выставки фотовыставки истории «Рекорда» Мария Батусова.

Пятиметровая скульптура девочки, сидящей на стуле.

Пятиметровая скульптура девочки, сидящей на стуле.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Центр культуры и кинотеатр работали даже в военное время, здесь поддерживали тех, кто находился на лечении или готовился уйти на фронт.

В фойе центра был концерт живой музыки.

В фойе центра был концерт живой музыки.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Но были и тяжёлые времена, в частности период перестройки, когда «Рекорд» пытались отнять, но горожане стояли горой за это здание, чтобы сохранить за ним его культурную функцию, - делится Мария Батусова.

Зрительный зал

Технические возможности кинозала на 260 мест сейчас огромны, помещение оснащено современным оборудование: звуковым, световым и сценическим.

- На этом объекте была поставлена не тривиальная задача создать многофункциональный зал для кинопоказов, джаз-выступлений, акопельных и обычных концертов, а также для проведения семинаров и показа небольших театральных постановок, - рассказывает директор компании «ЛАЙТ-НН» Тимофей Игнатенко.

Зрительный зал.

Зрительный зал.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В зрительном зале предусмотрена мобильность первых четырех рядов, что позволяет площадке увеличить сцену – она приставная. Тут же установлены два комплекта звука: новейшая система эль-акустик – для проведения концертов и, конечно же, кино-акустика.

- Зал оснащён системой говорун для слабослышащих людей для просмотра кинофильмов и проведения разных мероприятий, - подчеркнул Тимофей Игнатенко. – И вообще акустика в этом зале такая, что центр сможет принимать артистов мирового уровня.

Реставрация «Рекорда»проводилась два года.

Реставрация «Рекорда»проводилась два года.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Помещение, естественно, оснащено видео- и кинопроекцией, имеются поднимающиеся и опускающиеся софиты, штанкеты, а также два плана занавесов. Стены, как и потолок, в зале заглушили, отделали специальным материалом, чтобы создать комфортную звуковую и акустическую среду.

- Самое сложное в этом во всем было то, что это реставрация и нельзя было трогать стены, поэтому была создана специальная металлоконструкция, на которой вся эта сложная механика сценическая была смонтирована, - подводит итог Тимофей Игнатенко.

Координатор фотовыставки истории «Рекорда» Мария Батусова и руководитель бюро «ГОРА» Станислав Горшунов,

Координатор фотовыставки истории «Рекорда» Мария Батусова и руководитель бюро «ГОРА» Станислав Горшунов,

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Интересным фактом, связанным с реставрацией кинозала, гостям «Рекорда» рассказал руководитель подрядной организации «СМУ-77» Владимир Баканов:

- Когда мы сняли со стен наличку, которая была сделана ещё в советское время, то обнаружили хорошо сохранившийся лепной декор. Мы его отреставрировали, где-то частично воссоздали и сейчас он находится в отличном состоянии. Вот только, скрепя сердцем, весь этот декор нам пришлось заново закрыть звукоизоляционными панелями.

На втором этаже есть лекторий на 40 человек.

На втором этаже есть лекторий на 40 человек.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Что дальше будет происходить в «Рекорде»?

Со слов директора учреждения Николая Изуткина, в дальнейшем в «Рекорде» будут проводиться мастер-классы, выставки нижегородских художников, джазовые и русско-народные концерты, а также показы преимущественно отечественных фильмов.

В главном зале акцентом открылась фотовыставка, посвященная истории «Рекорда».

В главном зале акцентом открылась фотовыставка, посвященная истории «Рекорда».

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Это уникальное место, где хорошо заметна связь поколений. С кем бы я не встречалась и не говорила в последнее время, у всех есть теплые воспоминания, связанные с центром культуры «Рекорд», - поделилась первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

История «Рекорда» длится более ста лет.

История «Рекорда» длится более ста лет.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Кстати, в послевоенное время в фойе культурного центра давались небольшие концерты, сейчас вопрос возвращения этой традиции прорабатывается. Возможно, уже очень скоро в стенах «Рекорда» можно будет снова наслаждаться живой музыкой.

Второй этаж центра культуры.

Второй этаж центра культуры.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

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