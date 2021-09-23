Кинотеатр «Рекорд» открылся после реставрации в Нижнем Новгороде

На восстановление объекта культурного наследия было выделено 108,1 млн рублей. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Торжественное открытие центра культуры «Рекорд» состоялось в Нижнем Новгороде. На восстановление объекта культурного наследия было выделено более 108 миллионов рублей. «Комсомолка» побывала в новом мультиформатном творческом пространстве и узнала, что изменилось после проведения ремонтно-реставрационных работ.

В планах «Рекорда» - активная поддержка нижегородского творческого сообщества. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Перед нами стояла задача – сохранить исторический облик здания, созданный по концепции архитектора Яковлева, и дополнить это всё технологическим оборудованием и новым дизайном мебели, - рассказывает руководитель и создатель бюро «ГОРА» Станислав Горшунов. – Когда мода на такую мебель пройдёт её можно будет заменить, но то, что создал Яковлев останется.

Столики в ротонде. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Так, реставрация центра проводилась два года. В 2019 году были воссозданы оконные и дверные проемы на фасаде, заменены все коммуникации, включая канализацию, отопительную систему и проводку. В 2020 году завершилась реставрация фасада, была установлена архитектурная подсветка, проведен ремонт фойе и кинозала.

Перенос гардероба и коворкинг на втором этаже

В процессе обновления здания на первом этаже сохранили кафе с барной стойкой и столиками, но основная перемена была планировочная – гардероб перенесли к зимнему входу. Теперь посетителям центра не придется ходить как раньше все верхней одежде через выставочные залы, такое новшество будет удобнее и для маломобильных граждан.

В процессе обновления здания были сохранены кафе с барной стойкой. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Гардероб у нас тоже не простой, а технологичный. Эта система позволяет увеличить количество одежды, которое можно повесить, и улучшает скорость обслуживания, - объясняет Станислав Горшунов. – К планшету прикладывается номерок, и вешалки начинают ехать.

Технологичный гардероб. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Другой вход – летний – располагается в центральной части здания и представляется собой три двери с остеклением. Переступая порог центра культуры, нижегородцы будут попадать в небольшую ротонду, где находится зона буфета с видом на улицу.

На втором этаже центра культуры «Рекорд» появился коворкинг (рабочее пространство) и лекторий на 40 человек, помещение оборудовали вайфаем.

На втором этаже центра культуры «Рекорд» появился коворкинг. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Выставочный зал

В главном выставочном зале акцентом всего пространства стала пятиметровая скульптура девочки, сидящей на стуле, созданная художником Дмитрием Аске. В этом же помещении открылась фотовыставка, посвященная истории «Рекорда», которая охватывает события, связанные с ним с момента постройки здания до настоящего времени.

Торжественное открытие центра культуры «Рекорд». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- История «Рекорда» длится более ста лет, на жизненном пути этого центра были разные времена. Например, когда-то билеты на кинопоказы сюда невозможно было достать, но люди всё равно толпились в фойе, проводили здесь время, чтобы быть хоть как-то причастным к этой культуре, - вспоминает координатор выставки фотовыставки истории «Рекорда» Мария Батусова.

Пятиметровая скульптура девочки, сидящей на стуле. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Центр культуры и кинотеатр работали даже в военное время, здесь поддерживали тех, кто находился на лечении или готовился уйти на фронт.

В фойе центра был концерт живой музыки. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Но были и тяжёлые времена, в частности период перестройки, когда «Рекорд» пытались отнять, но горожане стояли горой за это здание, чтобы сохранить за ним его культурную функцию, - делится Мария Батусова.

Зрительный зал

Технические возможности кинозала на 260 мест сейчас огромны, помещение оснащено современным оборудование: звуковым, световым и сценическим.

- На этом объекте была поставлена не тривиальная задача создать многофункциональный зал для кинопоказов, джаз-выступлений, акопельных и обычных концертов, а также для проведения семинаров и показа небольших театральных постановок, - рассказывает директор компании «ЛАЙТ-НН» Тимофей Игнатенко.

Зрительный зал. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В зрительном зале предусмотрена мобильность первых четырех рядов, что позволяет площадке увеличить сцену – она приставная. Тут же установлены два комплекта звука: новейшая система эль-акустик – для проведения концертов и, конечно же, кино-акустика.

- Зал оснащён системой говорун для слабослышащих людей для просмотра кинофильмов и проведения разных мероприятий, - подчеркнул Тимофей Игнатенко. – И вообще акустика в этом зале такая, что центр сможет принимать артистов мирового уровня.

Реставрация «Рекорда»проводилась два года. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Помещение, естественно, оснащено видео- и кинопроекцией, имеются поднимающиеся и опускающиеся софиты, штанкеты, а также два плана занавесов. Стены, как и потолок, в зале заглушили, отделали специальным материалом, чтобы создать комфортную звуковую и акустическую среду.

- Самое сложное в этом во всем было то, что это реставрация и нельзя было трогать стены, поэтому была создана специальная металлоконструкция, на которой вся эта сложная механика сценическая была смонтирована, - подводит итог Тимофей Игнатенко.

Координатор фотовыставки истории «Рекорда» Мария Батусова и руководитель бюро «ГОРА» Станислав Горшунов, Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Интересным фактом, связанным с реставрацией кинозала, гостям «Рекорда» рассказал руководитель подрядной организации «СМУ-77» Владимир Баканов:

- Когда мы сняли со стен наличку, которая была сделана ещё в советское время, то обнаружили хорошо сохранившийся лепной декор. Мы его отреставрировали, где-то частично воссоздали и сейчас он находится в отличном состоянии. Вот только, скрепя сердцем, весь этот декор нам пришлось заново закрыть звукоизоляционными панелями.

На втором этаже есть лекторий на 40 человек. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Что дальше будет происходить в «Рекорде»?

Со слов директора учреждения Николая Изуткина, в дальнейшем в «Рекорде» будут проводиться мастер-классы, выставки нижегородских художников, джазовые и русско-народные концерты, а также показы преимущественно отечественных фильмов.

В главном зале акцентом открылась фотовыставка, посвященная истории «Рекорда». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Это уникальное место, где хорошо заметна связь поколений. С кем бы я не встречалась и не говорила в последнее время, у всех есть теплые воспоминания, связанные с центром культуры «Рекорд», - поделилась первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

История «Рекорда» длится более ста лет. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Кстати, в послевоенное время в фойе культурного центра давались небольшие концерты, сейчас вопрос возвращения этой традиции прорабатывается. Возможно, уже очень скоро в стенах «Рекорда» можно будет снова наслаждаться живой музыкой.

Второй этаж центра культуры. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

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