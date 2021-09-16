О строительстве метро, вакцинации и нехватке автобусов: Глеб Никитин ответил на вопросы нижегородцев. Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сегодня, 16 сентября, ответил на самые наболевшие вопросы нижегородцев в ходе своей Прямой линии, продолжавшейся больше двух часов. За это время прозвучали самые разные вопросы – от денежных проблем конкретной многодетной семьи до строительства метро в Нижнем Новгороде. «Комсомолка» собрала самые важные вопросы этой Прямой линии

О строительстве метро

Контракт на проектирование и строительство метро до площади Сенной планируется заключить в 2021 году.

- Это будет самое близкое по срокам направление, - пояснил глава региона. - Что касается Сормовского направления, то решения на сегодняшний день тоже приняты. Проект строительства метро до площади Сенной уже есть. Его нужно только адаптировать – это займет около девяти месяцев. В Сормовском направлении такого проекта не было, его нужно разрабатывать с нуля. А на это потребуется как минимум 12 месяцев. В целом, эти проблемы планируется решить до 2025-2026 года.

О Школе 800

Учебный процесс в Школе 800 планируется начать уже в январе 2022 года. Сейчас полным ходом идет строительство ее корпусов.

- Я думаю, есть все основания рассчитывать, что в этом году мы получим образовательную лицензию, и уже с января следующего года можно будет начать образовательный процесс, - подчеркнул глава региона.

По его словам, степень готовности корпуса в Верхних Печерах составляет почти 90%.

- По этому корпусу наименьшее количество опасений по срокам, - сказал губернатор. Другие корпуса находятся в меньшей степени готовности, однако в какой именно, Глеб Никитин не уточнил.

О строительстве ледового дворца

Вопрос о строительстве новой ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде планируют решить в 2022 году.

-Пока, к сожалению, федеральные ресурсы на решение этой задачи не выделены. Хотя, как вы знаете, есть проект - прекрасный двенадцатитысячник, который мы предложили на Стрелке. Я думаю, что с помощью федерального центра, или с помощью спонсоров и партнеров эту проблему должны будем решить, и начать ее решать мы должны в следующем году, - сказал он.

Отметим, что пока главной ледовой ареной в городе остается КРК «Нагорный». Он вмещает порядка 5,6 тысяч зрителей.

О новой маршрутной сети

Новую транспортную схему представят нижегородцам уже в четвертом квартале 2021 года. После этого начнется ее масштабное общественное обсуждение.

- Благодаря внедрению этой схемы интервал в движении транспорта должен снизиться в два раза, - предупредил губернатор. – Однако все нижегородцы смогут высказать свои пожелания в ходе общественного обсуждения этой схемы. Никто без людей ничего решать не будет.

Глава региона напомнил, что в Нижнем Новгороде уже идет активное обновление подвижного состава, в том числе часть нового транспорта приобретается в лизинг. Однако полностью решить проблему с общественным транспортом сможет только кардинальное изменение маршрутной сети.

Об «обманутых дольщиках»

Проблема обманутых дольщиков в Нижегородской области должна быть решена к 2023 году.

- За последние три года число долгостроев в регионе сократилось в десять раз, - отметил Глеб Никитин. – Сейчас на территории области насчитывается 15 проблемных объектов. Полностью эта проблема должна быть решена к 2023 году. В настоящее время по всем объектам составлен график ввода.

По словам главы региона, в течение ближайших двух лет все «обманутые дольщики» смогут либо получить компенсации за недостроенное жилье, либо эти дома будут достроены.

О четвертой волне коронавируса

Система здравоохранения Нижегородской области полностью готова к четвёртой волне COVID-19. Накануне в регион поступили большие запасы вакцины - 1 354 674 дозы.

- Интерес к вакцинации есть. Сам дважды вакцинировался без каких-либо побочных эффектов. Не заболел, - рассказал Глеб Никитин.

Каждую осень отмечается высокий подъем заболеваемости респираторными инфекциями, поэтому подготовка в медицинских учреждениях идет полным ходом. И хотя сейчас коечный фонд в два раза меньше, чем в пик пандемии, для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободно около 25 процентов коек.

- Есть хороший резерв. Все необходимые медикаменты в наличии. Рассчитываем, что пройдем этот период достойно, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что сейчас вакцинация от коронавируса проводится в 146 пунктах, расположенных в медицинских учреждениях, а также вакцинироваться можно в «Поездах здоровья». Прививочные пункты дополнительно открыты и в торговых центрах.

О дублере проспекта Гагарина

Глеб Никитин отметил, что проспект Гагарина уже сейчас является проблемной территорией – здесь то и дело возникают пробки. После того, как начнется развитие перспективных территорий – а это около 3,6 миллионов квадратных метров жилья – здесь и вовсе может возникнуть транспортный коллапс. Именно поэтому так необходим дублер проспекта.

- Мы рассматриваем возможность решения этой проблемы с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов, - отметил глава региона. – В частности, планируется разработка проекта второй, третьей и четвертой очереди дублера. Четвертой очередью должен стать мост через Оку, связывающий данную территорию с Автозаводским районом.

О благоустройстве

Благоустройство Нижнего Новгорода к 800-летию будет продолжено в 2022 году.

- Что касается проектов по благоустройству города, я всегда говорил о том, что 21 августа ничего не заканчивается. Более того, ничего не закончится и 21-м годом. Какие-то проекты мы даже еще и не начали – их будем начинать осенью и в следующем году. Это и продолжение набережной Федоровского, и площадь у Московского вокзала, будет продолжаться благоустройство набережных - заканчиваться Стрелка, будут строиться пакгаузы. Что касается интенсивности работ, то она плановая, и там, где происходят какие-то сложности с подрядчиками, мы будем это решать, - рассказал Глеб Никитин.

По его словам, большинство благоустроенных объектов пока не прошли приемку, а значит еще не оплачены. Доработка недостатков, выявленных в работе подрядчиков, будет вестись на всех этапах.

- В рамках приемки мы будем обеспечивать доработку подрядчиком, если что-то где-то было сделать некачественно. После приемки будут исполняться гарантийные обязательства, - подытожил глава региона.