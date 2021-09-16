Нижегородки Наталья Водянова и Мария Лисовая попали в ТОП-100 самых сексуальных девушек страны. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сразу две нижегородки угодили в рейтинг 100 самых сексуальных девушек России по версии мужского журнала MAXIM. Среди них всемирно известная супермодель Наталья Водянова и актриса Мария Лисовая. Итоги голосования будут подведены 28 октября.

- Сейчас Наталья Водянова, набравшая 363 балла, занимает 58 место в этом рейтинге, - сообщается на сайте издания. – Другая нижегородка Мария Лисовая поднялась в рейтинге еще выше – на 44 место. Она набирает пока 388 баллов.

Окончательные итоги конкурса будут известны только 28 октября, когда завершится голосование. До этого момента все нижегородцы еще могут поддержать своих землячек. Голосование проводится путем составления случайных пар, из которых пользователи должны выбрать наиболее понравившуюся девушку.

Напомним, ранее мы писали, что известная модель Наталья Водянова стала одной из главных участниц гала-шоу, посвященного 800-лети. Нижнего Новгорода. Многодетная мама и известный благотворитель напомнила горожанам о важности толерантности и доброте по отношению друг к другу и особенно детям с особенностями развития.