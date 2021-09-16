«Натуральные блондины – редкость»: Екатерина Одинцова и Николай Басков пообщались на стильной премии в Москве

Фото: Instagram Екатерины Одинцовой

Российская телеведущая Екатерина Одинцова стала гостьей стильной премии «Fashion People Awards-2021», которая прошла 15 сентября в концертном зале Crocus City Hall в Москве. На мероприятии светская львица пообщалась с известным певцом Николаем Басковым, о чем сообщила подписчикам в своём Инстаграме.

- Обожаю Николая за искрометное чувство юмора, невероятную энергию и душевную щедрость, - поделилась Екатерина Одинцова. - У нас с Колей много ярких воспоминаний из разряда «есть что вспомнить, но нечего рассказать».

Общей темой для разговоров стал ремонт: телеведущая сейчас занимается обустройством загородного коттеджа, у Николая Баскова дома тоже ведутся работы.

Фото: Instagram Екатерины Одинцовой

- Мы обсуждали ландшафтный дизайн и садовые скульптуры под грохот музыки, - уточнила светская львица.

Екатерина Одинцова также выложила совместные фото со звездой российской эстрадой в социальных сетях, коротко подписав публикацию: «Натуральные блондины – редкость».

Напомним, ранее известная телеведущая приезжала в больницу имени Семашко в Нижнем Новгороде и посещала врачей, которые 28 лет назад буквально вытащили ее с того света.

- Меня тогда собрали по частям, сделав совместно с врачами из института Бурденко сложнейшую и инновационную операцию, аналогов которой не было тогда больше нигде в мире, - поделилась воспоминаниями Екатерина Одинцова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!