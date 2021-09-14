«Мы гордимся вами!»: Нижегородских паралимпийцев с хлебом и солью встретили в аэропорту

Андрей Вдовин, Дмитрий Сафронов и Даниил Смирнов были награждены государственными наградами. Фото: Кирилл Мартынов

Самолёт с нижегородскими спортсменами приземлился в аэропорту имени им. В.П. Чкалова 14 сентября. После Паралимпийских игр в Токио домой вернулись легкоатлеты Дмитрий Сафронов и Андрей Вдовин, пловцы Даниил Смирнов и Никита Казачинер, а также их тренеры – Галина Кошелева и Юрий Назаренко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Мы гордимся вами! Надеюсь, что этот опыт станет основой для новых свершений, а для молодых атлетов будет мотивацией, чтобы самим ставить рекорды, - поздравил паралимпийцев губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

1 и 2 октября паралимпийцы поучаствуют во Всероссийском форуме по развитию паралимпийского движения. Фото: Кирилл Мартынов

Помимо медалей разного достоинства, Андрей Вдовин, Дмитрий Сафронов и Даниил Смирнов привезли на родину государственные награды, которыми их наградил президент в Москве.

У пассажирского терминала спортсменов ожидала целая армия встречающих, среди которых были друзья, родные, близкие, а также представители властей, коллеги из школы олимпийского резерва «Заря» и спортивной школы №3.

В аэропорту спортсменов встречали друзья, родные и близкие. Фото: Кирилл Мартынов

- Результаты, которые показали наши ребята в Токио, просто потрясающие! В каждом своем выступлении они боролись до конца - за честь страны, за честь города, - поделился глава города Дзержинска Иван Носков. - Чувствуют паралимпийцы себя хорошо, настроение приподнятое. Но, как истинные спортсмены, уже думают про следующие соревнования и готовятся к тренировкам.

Самолёт с нижегородскими спортсменами приземлился в аэропорту 14 сентября. Фото: Кирилл Мартынов

В ближайших планах паралимпийцев запланировано участие во Всероссийском форуме по развитию паралимпийского движения, где чемпионов наградят премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь» и где они встретятся с детьми-инвалидами. Мероприятие пройдет в Дзержинске 1 и 2 октября

Напомним, что российская сборная заняла четвёртое место в общем медальном зачете Паралимпиады-2020. В активе россиян 118 медалей, из них 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых.

Российская сборная заняла четвёртое место в общем медальном зачете Паралимпиады-2020. Фото: Кирилл Мартынов

Так, легкоатлет Дмитрий Сафронов завоевал две золотые медали в беге на 100 и на 200 метров, а также дважды побил мировой рекорд. Другой спортсмен – Андрей Вдовин занял второе место в забеге на 100 и на 200 метров и взял золото в забеге на 400 метров, установив новый мировой рекорд.

В составе мужской комбинированной эстафеты 4 по 100 метров пловец Даниил Смирнов стал обладателем золотой медали. А для спортсмена Никиты Казачинера Паралимпийские игры в Токио стали первыми соревнованиями такого масштаба, он стал четвертым на дистанции 50 метров на спине в классе S2.

Дзержинцы принесли команде пять медалей разного достоинства. Фото: Кирилл Мартынов

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