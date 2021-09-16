Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 сентября 2021 15:50

Компания молодежи на BMW устроила ДТП на Нижневолжской набережной ночью 15 августа

По вине 21-летнего водителя пострадали четыре человека
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водитель автомобиля BMW при повороте налево не уступил дорогу встречной машине.

Водитель автомобиля BMW при повороте налево не уступил дорогу встречной машине.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Ночью 15 сентября в центре Нижнего Новгорода столкнулись два автомобиля. Авария произошла на Нижневолжской набережной по вине 21-летнего водителя BMW. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Известно, что в 02:45 на проезжей части недалеко от Чкаловской лестницы владелец автомобиля BMW при повороте налево не уступил дорогу встречной машине и въехал в Renault Logan.

ДТП произошло в 02:45 на Нижневолжской набережной.

ДТП произошло в 02:45 на Нижневолжской набережной.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В момент столкновения в BMW находилась компания молодёжи: две девушки 24 и 23 лет - жительницы Краснобаковского района, а также двое 21-летних парней из Городца. В результате ДТП им пришлось обратиться за помощью к врачам.

- После оказания медицинской помощи все четверо были отпущены, - уточнили в правоохранительных органах.

После оказания медицинской помощи все пострадавшие были отпущены.

После оказания медицинской помощи все пострадавшие были отпущены.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

На месте происшествия работали сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, которые официально оформляли случившееся ДТП и выясняли все обстоятельства произошедшего.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!

ДТППроисшествия: ДТП