Компания молодежи на BMW устроила ДТП на Нижневолжской набережной ночью 15 августа

Водитель автомобиля BMW при повороте налево не уступил дорогу встречной машине.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Ночью 15 сентября в центре Нижнего Новгорода столкнулись два автомобиля. Авария произошла на Нижневолжской набережной по вине 21-летнего водителя BMW. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Известно, что в 02:45 на проезжей части недалеко от Чкаловской лестницы владелец автомобиля BMW при повороте налево не уступил дорогу встречной машине и въехал в Renault Logan.
ДТП произошло в 02:45 на Нижневолжской набережной.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
В момент столкновения в BMW находилась компания молодёжи: две девушки 24 и 23 лет - жительницы Краснобаковского района, а также двое 21-летних парней из Городца. В результате ДТП им пришлось обратиться за помощью к врачам.
- После оказания медицинской помощи все четверо были отпущены, - уточнили в правоохранительных органах.
После оказания медицинской помощи все пострадавшие были отпущены.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
На месте происшествия работали сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, которые официально оформляли случившееся ДТП и выясняли все обстоятельства произошедшего.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
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