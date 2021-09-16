Компания молодежи на BMW устроила ДТП на Нижневолжской набережной ночью 15 августа

Водитель автомобиля BMW при повороте налево не уступил дорогу встречной машине. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Ночью 15 сентября в центре Нижнего Новгорода столкнулись два автомобиля. Авария произошла на Нижневолжской набережной по вине 21-летнего водителя BMW. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Известно, что в 02:45 на проезжей части недалеко от Чкаловской лестницы владелец автомобиля BMW при повороте налево не уступил дорогу встречной машине и въехал в Renault Logan.

ДТП произошло в 02:45 на Нижневолжской набережной. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В момент столкновения в BMW находилась компания молодёжи: две девушки 24 и 23 лет - жительницы Краснобаковского района, а также двое 21-летних парней из Городца. В результате ДТП им пришлось обратиться за помощью к врачам.

- После оказания медицинской помощи все четверо были отпущены, - уточнили в правоохранительных органах.

После оказания медицинской помощи все пострадавшие были отпущены. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

На месте происшествия работали сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, которые официально оформляли случившееся ДТП и выясняли все обстоятельства произошедшего.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

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