Первый снег выпал в Нижегородской области в ночь на 16 сентября

До конца этой недели в регионе ожидается похолодание. Фото: скрин из видео. Источник:ТикТок (@tishkabomba)

Зима заглянула на территорию Нижегородской области прямо посередине сентября – в Кулебаках этой ночью выпал первый снег. Необычное явление для этого времени успела заснять одна из местных жительниц, видео она поделилась в «ТикТоке».

- С первым снегом! - забавляясь, подписала публикацию женщина.

Едва ли кто-то из нижегородцев был готов поверить, что на улице может быть настолько холодно в сентябре, что пушистые снежинки закружат за окном, но факты налицо.

По прогнозам синоптиков, до конца этой недели в регионе ожидается похолодание, поэтому впору доставать тёплые свитера и пальто. По ночам столбики термометров опустятся до +2, а дневная температура воздуха не превысит +9 градусов.

В квартирах похолодало ещё в самом начале осени, но распоряжение о начале отопительного сезона было отдано только на днях. Сначала тепло начало появляться в социальных объектах: колах, детских садах, больницах. А уже с 15 сентября батареи начали греться в жилых домах нижегородцев.

Напомним, что по закону отопление в домах включают, если среднесуточная температура не превышает +8 градусов в течение пяти дней. Это норма на данный момент ещё не достигнута, но сомнений в том, что в квартиры нужна подача тепла, не осталось.

- Планировалось начать отопительный сезон позже, но поступает много жалоб, и ясно, что морозить людей нельзя, – подчеркнул глава региона Глеб Никитин. – Надо такие решения принимать оперативно.

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