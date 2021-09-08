«Порции как для котёнка»: больных в ковидном отделении Выксунской ЦРБ кормили порциями в несколько раз меньше нормы

На обед пациенты получали около 100-150 грамм супа и 70 грамм второго блюда. Фото: Елена Садикова (@elena_sadikova_blog)

Выксунская центральная районная больница на днях оказалась в центре пищевого скандала, там пациентов «красной зоны» кормили порциями в несколько раз меньше нормы. Так, на завтрак и ужин больным коронавирусом приносили по 70-100 грамм каши, а на обед выдавали около 100-150 грамм супа и 70 грамм второго блюда. Возможно, всё так бы и осталось за закрытыми дверями, если бы в госпиталь не попала участница телешоу «Взвешенные люди» и местный блогер Елена Садикова.

- Порции как для котёнка. Я понимаю, что мой годовалый сын съедает намного больше, чем дана порция на обед взрослому человеку, - рассказала женщина. – Я поспрашивала, и оказалось, что такие порции приносят постоянно, это не сделано разово, это уже как система.

Недовес блюд, включенных в суточное питание пациентов, уже устранили. Фото: Елена Садикова (@elena_sadikova_blog)

Случай вызвал большой общественный резонанс в социальных сетях, когда Елена Садикова опубликовала пост с жалобой и никак не могла понять, как такое могли допустить.

- Я буду худеть по желанию, а не по принуждению тех, кто лишает нормального приёма пищи. Я не переживаю за себя, слава Богу мне есть кому принести. А как быть тем, у кого нет родственников, нет второй половинки, им просто некому принести еду, - написала в Instagram блогер.

Первыми на произошедшее отреагировали в самой больнице, главный врач Выксунской ЦРБ Анастасия Соколова поблагодарила за информацию и сообщила, что взяла ситуацию под свой личный контроль.

- Здесь сыграл человеческий фактор. Лицо, допустившее недосдачу, привлечено к дисциплинарной ответственности. Оказалось, что буфетчица не докладывала еду, - поделилась Анастасия Соколова корреспонденту программы «Кстати». - Эта ситуация для меня очень неприятная, неожиданная, так как до этого не было жалоб. Исправимся, всё сделаем, и будет выдача в соответствии с требованиями.

Недовес блюд, включенных в суточное питание пациентов, уже устранили. Теперь вместо 150 грамм супа накладывают 500 грамм, а вместо 70 грамм второго – нормативные 200.

После освещения проблемы в соцсетях питание стало в разы лучше. Фото: Елена Садикова (@elena_sadikova_blog)

- Здесь даже не стоит ничего обсуждать, принесли полное корытце супа, много рыбки. Согласно весам тут 500 грамм, всё соответствует, - рассказала позже своим подписчикам Елена Садикова. – Поставим второе блюдо на весы, тут 250 грамм. Ещё есть компот и хлебушек. Вот это я понимаю вкусный и полноценный обед.

Свою миссию блогер выполнила отлично: во-первых, питание стало в разы лучше, а, во-вторых, вопрос дошел до чиновников - министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов принес извинения за сложившуюся ситуацию и начал проверку по этому факту.

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