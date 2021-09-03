Жилье в доме, где Елизавета Бабикова снимала квартиру, обходится в 40-60 тысяч в месяц

Всё это время девушку насильно удерживали в подвале гаража в Приокском районе. Фото: СОЦСЕТИ

Почти две недели в Нижнем Новгороде велись поиски 23-летней Елизаветы Бабиковой и, наконец, накануне вечером девушку удалось найти. Как оказалось, всё это время девушку насильно удерживали в подвале гаража в Приокском районе.

- Сейчас следователи допрашивают девушку. Расследование этого дела продолжается, назначены экспертизы, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, девушка покинула съемную квартиру на улице Славянской 24 августа, отправившись на встречу с мужчиной. Лиза села в черный Land Rover и уже через 20 минут её телефон оказался вне зоны доступа, да и её саму больше никто не видел.

Кстати, проживала Елизавета Бабикова в элитном доме жилого комплекса «Славянский квартал». Соседи её никогда не видели и особо не разговаривали.

- У нас подъезд не дружный, мы никто не общаемся, - уточнил жилец дома.

Кстати, стоимость аренды квартир с дизайнерским ремонтом в этом ЖК значительно колеблется. Например, можно снять однушку за 15 тысяч рублей в месяц, а можно раскошелиться на жилплощадь подороже за 40, а то и 60 тысяч рублей.

В объявлениях более дорогих вариантов собственники сразу указывают, что коммунальные платежи оплачиваются отдельно и встают съемщику в 7 тысяч рублей.

- Сдается порядочным платежеспособным людям, - уточняют другие арендодатели.

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