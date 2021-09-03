«Мужчина подавляет, наглый»: Экстрасенсы первыми угадали местонахождение 23-летней Лизы Бабиковой. Фото: СОЦСЕТИ

В течение почти двух недель в Нижегородской области продолжались поиски 23-летней Елизаветы Бабиковой. Напомним, девушка ушла из дома еще 24 августа. И с тех пор от нее не было ни слуха, ни духа. В тот день девушка явно собиралась с кем-то на встречу: надела облегающее бежевое короткое платье, туфли, с собой прихватила клатч. Выскочив из дома, она села в дорогую иномарку и уехала в неизвестном направлении. Вскоре после этого ее телефон оказался вне зоны доступа.

Поиски девушки продолжались много дней подряд, но все было тщетно. Тогда неравнодушные нижегородцы решили прибегнуть к помощи экстрасенсов. Пост с просьбой о помощи в поисках появился в одной из групп гадалок и экстрасенсов.

- Уважаемые экстрасенсы, посмотрите, пожалуйста, жива ли девушка? – обратилась к ведуньям нижегородка Светлана Ф. - Бабикова Елизавета Михайловна, 23 года.

После этого еще 31 августа на призыв нижегородки откликнулись многочисленные гадалки и экстрасенсы. И на удивление, многие из них действительно дали довольно точные предсказания.

- У меня по картам вышло, что жива. Но возможно удерживается. Мужчина подавляет. Наглый. И голова болит, - дала описание гадалка Алина.

- Возможно, где-то держит - как в погребе или подвале, - поддержала ее Элла. - Холод и тяжесть на грудь идёт.

- Я чувствую, что пока жива, но в очень слабом состоянии. Мужчина рядом. Насилие какое-то, - согласилась Наталия.

С таким обращением к гадалкам обратились нижегородцы. Фото: СОЦСЕТИ

Как ни странно, все предсказательницы действительно почти точно описали местонахождение девушки. Вечером 2 сентября ее нашли в подвале одного из гаражных массивов Приокского района. Она была прикована наручниками и не могла выбраться оттуда. К счастью, когда пришли следователи, она была еще жива.

- Оперативным сотрудникам удалось установить местонахождение девушки, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. – Она находилась в подвале одного из гаражей на территории Приокского района. Сейчас следователи допрашивают девушку. Расследование этого дела продолжается, назначены экспертизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нашли в подвале гаража: Стали известны подробности поисков 23-летней Елизаветы Бабиковой

Девушку искали почти две недели (подробности)

Похищенную в Нижнем Новгороде 23-летнюю девушку заковали в наручники и десять дней держали в подвале гаража

Подозреваемый владелец гаража пустился в бега (подробности)

«Простой работящий парень»: Знакомые рассказали о владельце гаража, в подвале которого больше недели держали 23-летнюю жительницу Нижнего Новгорода

Мужчина пропал за день до обнаружения девушки – сейчас его разыскивает полиция (подробности)