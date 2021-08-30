Мария Киселева: Железная дорога позволяет простраивать самые различные образовательные туристические маршруты.

16 августа Нижний Новгород посетили финалисты Всероссийского конкурса туристических видеороликов «Страна открытий». 100 детей из 50 регионов России отправились в образовательное путешествие на уникальном поезде РЖД в сопровождении гидов-кураторов, организаторов и наставников – популярных блогеров Дани Милохина, Артура Бабича, Вали Карнавал. Нижний Новгород стал первой точкой маршрута.

Конкурс «Страна открытий» вырос из проекта «Город открытий» - образовательной туристической программы посещения Москвы для детей и молодежи из регионов России. Запустив «Город открытий» зимой в 2020 года, когда по приглашению Мэра Москвы С.С. Собянина в столицу приехали более 300 детей из 17 регионов. Позитивный отклик на проект со стороны детской аудитории вдохновил Комитет по туризму города Москвы развивать «Город открытий» дальше, масштабировать и подключать к нему другие активности.О конкурсе и поездке мы побеседовали с заместителем генерального директора по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Марией Киселевой.

- Как возникла идея масштабного образовательного путешествия?

Сегодня школа перестала быть единственным местом получения знаний, образование выходит за пределы стен образовательных учреждений. Вовлечение детей в образовательные поездки – инструмент современного образовательного процесса. Школьные путешествия сталкивают с бытом, учат обеспечивать себя в непривычных условиях, тренируют коммуникативные навыки и языки, развивают ориентирование на местности, помогают принять другого человека, иной стиль жизни и взгляды. Образовательные путешествия сильно влияют на включенность ученика в группу, расширяют его представление о мире и о себе.

Помимо формирования коммуникативных навыков школьное путешествие, «выход в город» дает детям возможность увидеть, как работает городская система: транспорт, экономика, наука, культура – и осознать, какие сферы им более интересны. Это механизм ранней профориентации, которая крайне важна для формирования успешной личности.

Реализовав пилотный запуск проекта «Город открытий» в Москве, мы увидели запрос на подобные форматы. Каждый город страны может стать «городом открытий», что мы и показали на примере путешествия.

- Попасть в это путешествие, видимо, было не так уж просто — конкуренция среди юных краеведов оказалась большая...

- Вообще сегодня в Нижний Новгород приехали сто самых лучших – это победители конкурса. Всего у нас было 25 тысяч заявок, 85 регионов-участников и около 300 миллионов просмотров по хештегу «Страна открытий». Амбассадором конкурса выступил известный блогер Даня Милохин – он запустил эстафету, которую подхватили ребята из регионов.

- Что удивило вас в работах конкурсантов?

- Меня зацепило то, как многообразно, многослойно можно рассказывать о нашей стране. И то, как это делали ребята - с искренним интересом, реализовывая свой творческий и интеллектуальный потенциал, авторские идеи, используя новые технологии для того, чтобы как раз выделить свой регион и представить его на туристической карте России. Ключевая миссия конкурса – создать активное сообщество юных амбассадоров, которые будут продвигать туристический потенциал регионов России не только в рамках конкурса, но и в дальнейшем по собственной инициативе. Эта цель была достигнута – по прибытию в Москву дети приглашали друг друга в гости и обещали провести экскурсии по родным городам.

- Где можно увидеть эти работы?

- Конкурс проходил на платформе TikTok - это популярная среди молодежи социальная сеть. Участники выкладывали свои смонтированные ролики с хэштегом По #странаоткрытий, все эти ролики и сегодня можно найти в сети. Также есть официальный сайт конкурса cityofdiscoveries.moscow, где представлены ролики победителей

- Какая программа в Нижнем Новгороде?

- Конечно, этот год юбилейный, красивый для Нижнего Новгорода, и здесь, безусловно, есть, что показать. Дети познакомились с современным искусством – посетили различные экскурсии и арт-кластер, побывали в компаниях, создающих мультимедийный контент. Одной из первых стала экскурсия на фабрику по производству ёлочных украшений «Ариэль» – мы знаем, что основой развития подобного формата искусства стали именно нижегородские народные художественные промыслы. Нижний Новгород – удивительный город, свидетель истории и развития нашей страны. Юбилейные мероприятия дополняют и без того яркую и насыщенную городскую повестку. Одного дня однозначно не хватит, чтобы увидеть город во всей красе, но мы постарались спланировать программу так, чтобы у детей сформировался образ Нижнего Новгорода и появилось желание вернуться. Мы посетили офис проектной команды «Центр 800», которая реализует проекты в рамках юбилея города, редакцию интернет-издания The Village, фабрику «Ариэль». Не обошлось без современного искусства, ведь Нижний Новгород славится стрит-арт повесткой.

- Почему именно железная дорога? К слову, в советские времена такие турпоездки школьников по стране были очень популярны.

- Во-первых, железнодорожный транспорт самый безопасных из наземных. Во-вторых, разветвленная железнодорожная сеть России позволяет посещать несколько локаций в рамках одной поездки. В-третьих, путешествие на поезде – это всегда возможность развития коммуникационных навыков, дети провели много времени вместе, подружились, поняли, что общего у них гораздо больше, чем им казалось ранее.

- Будет ли продолжен проект?

- Во-первых, как уже сказала ранее, уже сегодня мы понимаем, насколько подобные форматы необходимы детям и молодежи. Спрос на подобные проекты есть.

Во-вторых, мы видим большой интерес участия в проектах социальной направленности у партнеров, что дает нам возможность надеяться, что подобный конкурс мы сможем проводить каждый год. В этом году к проекту присоединился достаточно обширный пул коммерческих партнеров, которые обеспечили победителей всем необходимым для путешествия и творчества. Победители конкурса «Страна открытий» получили подарки от партнеров: смартфон Vivo Y31, экипировку TODES Wear Monogram, гигиенические дорожные наборы SPLAT, гаджеты для видеосъемки от бренда-конструктора BY, а также книги от крупнейшего в России non-fiction издательства БОМБОРА. А проект путешествия поддержали производители «Айсберри» и Nature's Own Factory, «НоваПродукт АГ», Bionova и Ол'лайт – они будут обеспечивать участников питанием на протяжении всего маршрута. Информационными партнерами железнодорожного путешествия стали LIFE, «Российская газета», «Пионерская правда», «Москва 24», радио «Говорит Москва», «Классное радио РДШ», «Детское радио». Также партнером конкурса выступило ПАО ЛУКОЙЛ.

В целом, в будущем, мы планируем расширять и количество площадок, и географию путешествий.