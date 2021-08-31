Без линеек, но с термометрией: как будут учиться нижегородские школьники в новом учебном году

Этот учебный год пройдет также с ограничениями. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Уже завтра во всех российских школах прозвенят первые звонки, которые дадут символичный старт новому учебному году. В Нижегородской области за парты сядут почти 344 тысячи учеников, из них более 36 тысяч – первоклассники.

Без линеек

В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой Роспотребнадзор снова запретил проведение массовых общешкольных линеек. Единственное, что разрешено – это проведение праздничных мероприятий по классам или параллелям – и только на свежем воздухе. При этом родители учеников должны будут находиться в масках. Ни о каких мероприятиях внутри школы не может быть и речи.

- В новом учебном году, как и в прошедшем, обычные санитарные правила будут дополнены требованиями, действующими в условиях пандемии коронавируса, - рассказали специалисты. – В преддверии начала занятий во всех школах должны буду провести генеральную уборку. Во время самого учебного процесса должен быть усилен дезинфекционный режим - уборки с дезинфекционными средствами, приборы для обеззараживания воздуха, обеспечены антисептики для рук.

Как и в прошлом году, обязательным будет измерение температуры на входе и отдельное расписание для каждого класса.

Как рассказали в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода, начало нового учебного года планируется в очном формате с проведением торжественных линеек, классных часов, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода, уроками знаний, мира, безопасности и мужества.

Букетный ажиотаж

Уже накануне праздника, в последний день лета начинается ажиотаж в цветочных магазинах. Если в старших классах уже мало кто ходит на 1 сентября с букетом, то начальные классы и среднее звено эту традицию блюдут.

По словам владелицы цветочной мастерской «ОгоБукетик» Татьяны Лепешкиной, спрос на цветы накануне 1 сентября возрастает в разы. Покупают много, но в основном недорогие букеты. Оно и понятно: при подготовке к школе так много расходов, что родители стараются хоть на чем-то сэкономить.

- Спрос идет на максимально бюджетные варианты. Если в обычные дни средний чек букета составляет 2000 рублей, то 1 сентября - 500-700р, а тысяча за букет уже считается большой суммой, - говорит Татьяна.

Флорист уверяет, что цены на букеты на 1 сентября если и возрастают, то несильно, в среднем на 10 процентов. А зачастую магазины и вовсе не только не накручивают, но и занижают цены на букеты, ставя наценку меньше, чем обычно.

- Для цветочных магазинов это очень хлопотный праздник, потому что на изготовление маленьких букетов и композиций уходит много времени, а прибыль минимальна, - пояснила предприниматель.

По ее словам, большой популярностью на 1 сентября пользуются традиционные хризантемы, гелиантусы-подсолнухи, герберы и гладиолусы Любители чего-то неординарного выбирают гортензии необычных расцветок.

В последние годы популярной стала всероссийская благотворительная акция «Дети вместо цветов», когда родители школьников отказываются от покупки дорогостоящих букетов, а класс договаривается подарить по одному цветку от каждого ученика, чтобы всем вместе собрать общий букет для учителя. А сэкономленные деньги переводят в благотворительные фонда для помощи неизлечимо больным детям.

Кому приемка, а кому дистанционка

В преддверии нового учебного года все школы Нижегородской области прошли приемку специальной комиссией.

- Особое внимание уделялось подготовке пищеблоков, которые должны строго соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам. Также проверялось наличие дезинфицирующих средств, бактерицидных ламп, - рассказала министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

В общей сложности комиссия проверила 787 общеобразовательных организаций региона, и во всех случаях проверяющие вынесли положительное решение о допуске к учебному процессу. Две школы - №29 и №171 в Нижнем Новгороде – откроются после капитального ремонта, еще две – в Новинках и «Анкудиновском парке» - начнут работать впервые.

Вместе с тем пять нижегородских школ не откроются 1 сентября, поскольку в них не успели завершить ремонт. Это школы № 73, 100, 106, 167 и гимназия № 50.

Школьникам опоздавших с ремонтом школ, вероятно, придётся учиться во вторую смену в других общеобразовательных учреждениях города либо дистанционно. В частности, на дистанционку со 2 сентября переводят учеников 5-11 классов гимназии № 50.

Ранее "Комсомолка" писала о том, какой будет погода на 1 сентября.

КСТАТИ

«Комсомолка» проводит конкурс!

Редакция газеты "Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" совместно с министерством образования Нижегородской области проводит фотоконкурс среди учителей «Самый классный учитель-2021».

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