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Общество31 августа 2021 8:26

Реставрация фильтровальной станции завершилась на Стрелке

Здание было построено в начале 20 века для нужд ярмарки
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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На реставрацию исторического здания было направлено более 39 млн рублей.

На реставрацию исторического здания было направлено более 39 млн рублей.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершилась реставрация фильтровальной станции, расположенной на Стрелке. Зданию вернули исторический облик в рамках подготовки к 800-летию города, рассказал в своем Instagram министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

По его словам, реставраторы проделали огромную работу.

- Здание представляло собой практически руины, - отметил Олег Беркович. - Стены были покрыты трещинами, полностью разрушилась верхняя часть башни, крыша сгнила и обрушилась. Когда-то фильтровальная станция спасла нижегородцев от холеры. К юбилею города удалось вернуть здание к жизни. Сегодня оно выглядит так, каким было на момент постройки более века назад. Теперь это еще один знаковый объект на территории обновляемой Стрелки.

До реставрации здание представляло собой практически руины.

До реставрации здание представляло собой практически руины.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На реставрацию исторического здания было направлено более 39 млн рублей. Специалисты воссоздали кровлю, оконные и дверные проемы, заменили перекрытия внутри здания, разобрали поздний пристрой и убрали штукатурку с фасада. Как теперь будет использоваться обновленное здание, пока неизвестно: этот вопрос находится в стадии обсуждения.

Фильтровальная станция на Стрелке была построена в 1909 году для нужд Нижегородской ярмарки. Здесь вода из Оки и Волги проходила очистку с помощью американских фильтров «Джуэль», а в 1911 году на станции впервые в России была применена стерилизация воды хлором.

КАРТИНА ДНЯ800-летие Нижнего Новгорода