Реставрация фильтровальной станции завершилась на Стрелке

На реставрацию исторического здания было направлено более 39 млн рублей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершилась реставрация фильтровальной станции, расположенной на Стрелке. Зданию вернули исторический облик в рамках подготовки к 800-летию города, рассказал в своем Instagram министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

По его словам, реставраторы проделали огромную работу.

- Здание представляло собой практически руины, - отметил Олег Беркович. - Стены были покрыты трещинами, полностью разрушилась верхняя часть башни, крыша сгнила и обрушилась. Когда-то фильтровальная станция спасла нижегородцев от холеры. К юбилею города удалось вернуть здание к жизни. Сегодня оно выглядит так, каким было на момент постройки более века назад. Теперь это еще один знаковый объект на территории обновляемой Стрелки.

До реставрации здание представляло собой практически руины. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На реставрацию исторического здания было направлено более 39 млн рублей. Специалисты воссоздали кровлю, оконные и дверные проемы, заменили перекрытия внутри здания, разобрали поздний пристрой и убрали штукатурку с фасада. Как теперь будет использоваться обновленное здание, пока неизвестно: этот вопрос находится в стадии обсуждения.

Фильтровальная станция на Стрелке была построена в 1909 году для нужд Нижегородской ярмарки. Здесь вода из Оки и Волги проходила очистку с помощью американских фильтров «Джуэль», а в 1911 году на станции впервые в России была применена стерилизация воды хлором.