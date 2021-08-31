«Я даже голос сорвала»: мама паралимпийского чемпиона Дмитрия Сафронова рассказала, как за него болели в родном Дзержинске

Дмитрий Сафронов с золотой медалью Паралимпиады-2020. Фото предоставлено спортсменом.

Нижегородский легкоатлет Дмитрий Сафронов завоевал золотую медаль Паралимпиады-2020 в Токио. Дистанцию в 100 метров он преодолел за 11,39 секунды и установил новый мировой рекорд в своей группе Т-35. Мама паралимпийского чемпиона рассказала, как он готовится к соревнованиям, и как за него болеют в его семье.

30 августа, середина дня, все в семье Сафроновых замерли у мониторов. Вот-вот стартует Дмитрий. И, наконец, старт дан. Спортсмен, что бежал по третьей дорожке, сразу вырвался вперед, и финишировал первым. Елена Сафронова так болела за сына, что сорвала голос. И вот он уже, по традиции, несет флаг и, будто бы сам еще не до конца понял, что произошло.

- Мы так болели и кричали, что я даже немного голос сорвала. Меня переполняют радость и гордость, переживаю до сих пор, - сказала Елена Юрьевна спустя некоторое время после просмотра, - Очень долгожданная для Димы медаль. Мы все ее ждали и надеялись. Сейчас меня продолжают поздравлять, желают дальнейшей победы на дистанции 200 метров. Дима тоже уже звонил и показывал медаль. Он сказал, что она очень тяжелая и в прямом, и в переносном смысле. Он мечтал об этой медали, и мы рады и очень горды за него.

Мировой рекорд

Примечательно, что спортсмен показал столь высокий результат на дистанции, которая не является для него наиболее комфортной.

- Да, он поставил мировой рекорд, причем так очень хорошо превзошел старый результат – почти полсекунды списал. Его любимая дистанция не эта, а 200 метров. Он как-то себя увереннее на ней чувствует. На старте он немного отстает, а потом нагоняет и добегает. Так что на 100 метров была очень неожиданная медаль. Она очень ценная. Теперь ждем на его любимой дистанции. Ждем так же победы и результата хорошего.

Медаль Паралимпиады оказалась для спортсмена принципиально важной, ведь он шел к этому выступлению 9 лет. Есть победы на чемпионатах России, Европы и мира, а вот с играми как-то не получалось.

— Это должна уже третья Паралимпиада быть. На первую его не взяли по возрасту, на вторую всю команду не пустили. Вы, наверное, помните этот случай в 2016 году. Конечно, для них это было большим шоком. Слава Богу, что все получилось. Пять лет он еще прозанимался – много тренировался и не сдавался даже когда на европейских чемпионатах что-то не получалось. Когда я его со вторым местом поздравляла, он очень расстраивался, что он не первый, а второй. Для него даже второе место – это уже проигрыш, - добавила мама спортсмена.

Такого результата могло и не быть

Просматривая повторы забега, сложно представить, что нижегородец мог показать какой-то другой результат. На самом деле, незадолго до старта в Токио у спортсмена были проблемы с коленом. Это могло сказаться негативно, но все обошлось.

- Да, его тут колено стало беспокоить, на стартах подводить. В Москве все вылечили. Он сегодня уже давал интервью и говорил слова благодарности медицинскому персоналу за то, что его немного подлечили и не дали травме испортить результат, - заметила Елена Юрьевна.

Хобби - спорт

Как оказалось, рецепт побед Дмитрия прост - надо любить то, чем занимаешься. Спортом Дмитрий увлекается с детства, причем не только легкой атлетикой.

- Не сказать, что семья у нас очень спортивная, - продолжила Елена Юрьевна, - но соревнования по телевизору смотреть любим. Как-то так и привили ему любовь к спорту. Очень любит футбол, и начинал с него. Мечтал даже в нем чего-то добиться, но потом пришел в легкую атлетику и стал показывать высокие результаты. С детства у него футбольный клуб номер один – «Спартак». Сейчас он собирает футбольные шарфы. Куда бы ни ездил и где бы ни был, постоянно приобретает новые. Друзья ему тоже из поездок привозят.

Друзья-спортсмены

По рассказам мамы, Дмитрий очень крепко дружит со своим товарищем по сборной Андреем Вдовиным.

- Они очень сильно друг друга поддерживают во всем. Всегда друг за друга блеют, переживают. Дима даже на свадьбе у Андрея гулял! Ребята тренируются у одного и того же тренера – Галины Николаевны Кошелевой. У нее много уже было паралимпийских чемпионов, и с Димой теперь добились этого. Она великолепный тренер и психолог, знает, как настроить спортсмена. Мы с ней тоже часто видимся и общаемся, - сказала мама Дмитрия.

В Дзержинске за успехи Дмитрия и Андрея переживают многие. С победой семью спортсмена поздравил и мэр города Иван Носков.

- Огромное спасибо, что наш мэр следит за спортсменами. Он их и провожал на паралимпиаду с напутственными словами, а мне обещал, что встретимся, когда наши мальчики вернутся. Это важно для спортсмена, чтобы его в родном городе поддерживали, - добавила она.

В заключение собеседница сказала, если здоровье позволит и результаты будут высокими, Дмитрий хотел бы отобраться и на следующую Паралимпиаду. А пока спортсмену надо завершить выступления в Токио. 4 сентября Дмитрий Сафронов пробежит дистанцию в 200 метров, старт в 4:18 по московскому времени.