Стоматологическое отделение "Альфа-Центр Здоровья"

Стоматологическое отделение многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья» является высокотехнологичным, оснащено самым современным диагностическим, лечебным и вспомогательным оборудованием.
Стоматологическое отделение многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья» является высокотехнологичным, оснащено самым современным диагностическим, лечебным и вспомогательным оборудованием, что позволяет продвинуться в диагностике стоматологических заболеваний, правильном, комфортном и своевременном лечении, а также гарантирует качество оказания услуг.
В «Альфа-Центр Здоровья» Вы можете получить достоверную и полноценную информацию, касающуюся Вашего стоматологического здоровья.
Но самое главное – специалисты отделения, врачи-стоматологи, имеющие высокий профессиональный уровень, регулярно повышают свои навыки как у своих отечественных, так и зарубежных коллег, владеют инновационными технологиями с современными материалами в эстетической, эндодонтической, хирургической и ортопедической стоматологии.
Стоматология в клинике отвечает самым серьезным требованиям к качеству оказания данного вида услуг.
В «Альфа-Центр Здоровья» Вы можете получить достоверную и полноценную информацию, касающуюся Вашего стоматологического здоровья!
К Вашим услугам:
- эстетическая и терапевтическая стоматология;
- хирургическая стоматология, включая имплантацию зубов;
- ортопедическая и ортодонтическая стоматология любой сложности
Стоматология в нашей клинике отвечает самым серьезным требованиям к качеству оказания данного вида услуг. В современном комплексном лечении стоматологических заболеваний применяются медикаменты, физиотерапевтические процедуры, ультразвук, высокие скорости вращения боров, специальные высокочастотные установки, диагностика заболеваний зубов непосредственно в клинике с помощью ортопантомографа и радиовизиографа.
Приоритетом в работе клиники является высокая эффективность лечения, обеспечение удобства и безопасности пациентов.
Мы дадим Вам советы и рекомендации по уходу за зубами и профилактике заболеваний ротовой полости и зубов.
Помните, что раннее обращение к стоматологу для профилактического осмотра сможет уберечь вас и Ваших детей от серьезных заболеваний.
– это важнейшие составляющие успешной и качественной работы нашей клиники. Приоритетом в нашей работе является высокая эффективность лечения, обеспечение удобства и безопасности пациентов.
Мы ждём Вас по адресу:
Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»
Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 48/50
тел. (831)266-69-42
Подробнее на нашем сайте https://novgorod.alfazdrav.ru/uslugi/
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