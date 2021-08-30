Стоматологическое отделение "Альфа-Центр Здоровья"

Стоматологическое отделение многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья» является высокотехнологичным, оснащено самым современным диагностическим, лечебным и вспомогательным оборудованием.

Стоматологическое отделение многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья» является высокотехнологичным, оснащено самым современным диагностическим, лечебным и вспомогательным оборудованием, что позволяет продвинуться в диагностике стоматологических заболеваний, правильном, комфортном и своевременном лечении, а также гарантирует качество оказания услуг.

В «Альфа-Центр Здоровья» Вы можете получить достоверную и полноценную информацию, касающуюся Вашего стоматологического здоровья.

Но самое главное – специалисты отделения, врачи-стоматологи, имеющие высокий профессиональный уровень, регулярно повышают свои навыки как у своих отечественных, так и зарубежных коллег, владеют инновационными технологиями с современными материалами в эстетической, эндодонтической, хирургической и ортопедической стоматологии.

Стоматология в клинике отвечает самым серьезным требованиям к качеству оказания данного вида услуг.

В «Альфа-Центр Здоровья» Вы можете получить достоверную и полноценную информацию, касающуюся Вашего стоматологического здоровья!

К Вашим услугам:

- эстетическая и терапевтическая стоматология;

- хирургическая стоматология, включая имплантацию зубов;

- ортопедическая и ортодонтическая стоматология любой сложности

Стоматология в нашей клинике отвечает самым серьезным требованиям к качеству оказания данного вида услуг. В современном комплексном лечении стоматологических заболеваний применяются медикаменты, физиотерапевтические процедуры, ультразвук, высокие скорости вращения боров, специальные высокочастотные установки, диагностика заболеваний зубов непосредственно в клинике с помощью ортопантомографа и радиовизиографа.

Приоритетом в работе клиники является высокая эффективность лечения, обеспечение удобства и безопасности пациентов.

Мы дадим Вам советы и рекомендации по уходу за зубами и профилактике заболеваний ротовой полости и зубов.

Помните, что раннее обращение к стоматологу для профилактического осмотра сможет уберечь вас и Ваших детей от серьезных заболеваний.

– это важнейшие составляющие успешной и качественной работы нашей клиники. Приоритетом в нашей работе является высокая эффективность лечения, обеспечение удобства и безопасности пациентов.

Мы ждём Вас по адресу:

Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»

Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 48/50

тел. (831)266-69-42

Подробнее на нашем сайте https://novgorod.alfazdrav.ru/uslugi/

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