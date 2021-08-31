«Пятёрочка» поддержала марафон в честь 800-летия Нижнего Новгорода

29 августа в городе состоялся марафон на дистанции 3, 10 и 42,2 км. Сеть обеспечила участников забега горячими и прохладительными напитками, установила боксы для использованных батареек, а также организовала несколько брендированных зон для разминки спортсменов перед забегом и отдыха.

«Пятёрочка» уже не первый год активно поддерживает спортивные проекты и инициативы. Торговая сеть знает, что марафон – это значимое событие для каждого участника, и именно поэтому создаёт максимально комфортные условия для бегунов и гостей мероприятия. Так, «Пятёрочка» организовала лаунж-зону для отдыха с мягкими пуфами, где можно перекусить свежими фруктами и зарядить гаджет, фрэш-бар c горячим кофе и чаем, яркую фотозону. Кроме того, гостям и участникам забега были доступны кинект-разминка и видеоспинер для создания запоминающейся видеооткрытки, а дети могли поиграть в мега-дженгу и другие игры.

Поддерживали бегунов во время старта ростовые куклы-фрукты, которые вместе со всеми вышли на дистанцию.

Дополнительно в стартовом городке был установлен информационный стенд с интересными фактами из истории Нижнего Новгорода, чтобы гости мероприятия могли узнать немного больше о городе. А для тех, кто потерялся, «Пятёрочка» разместила заметный оранжевый пин – часть социального проекта торговой сети, который она проводит совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт».

Также в зоне «Пятёрочки» был установлен бокс для использованных батареек.

«800 лет – это значимое событие для Нижнего Новгорода. И мы рады поздравить каждого жителя с этим праздником и стать частью столь яркого спортивного мероприятия. Нам близки ценности здорового образа жизни, спорта и стремление к победе. Мы хотим, чтобы как можно больше россиян приобщались к активному и осознанному образу жизни, поэтому в наших магазинах мы уделяем особое внимание ассортименту свежих фруктов и овощей, продуктов для полезного питания, а также различным социальным и эко-проектам. Надеемся, что с каждым годом число приверженников ЗОЖ и эко-активистов будет только увеличиваться», - комментирует Светлана Бухарова, начальник отдела маркетинга макрорегиона Волга-Север, торговой сети Пятёрочка.