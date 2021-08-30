«Хотел построить виртуальную ферму»: 48-летний нижегородец спустил пенсию матери на онлайн-игру

48-летний Анатолий воровал деньги у матери, чтобы выращивать виртуальные овощи и растить виртуальных кур. Фото: Одноклассники

Житель нижегородской глубинки Анатолий Г. давно мечтал создать свою большую процветающую ферму. Как человек, проживший всю жизнь в деревне, он хотел выращивать овощи, ягоды, собирать урожай и разводить скот. Все это ему удалось реализовать, но не в жизни, а в виртуальной реальности – с помощью онлайн-игры «Моя ферма». А вот расплачиваться за успех мужчина решил деньгами матери, которые воровал у нее с карты на протяжении месяца.

48-летний Анатолий Г. проживает в небольшом селе Белавка Воротынского района вместе со своей 72-летней матерью. Мужчина нигде не работает и досуг проводит в основном за рюмочкой горячительных напитков, однако в последнее время сельчанин «подсел» на онлайн-игру в «Одноклассниках», суть которой заключается в постройке и увеличении виртуальной фермы. Если пополнять специальный счет в игре, то строительство пойдет быстрее.

- Сначала он клал на данный счет свои денежные средства, а когда они закончились, он решил похитить деньги у своей матери. Он хотел как можно скорее построить свою виртуальную ферму, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Анатолий знал, что мать получает пенсию на банковскую карту и, пока та была на улице или занималась делами в своем вполне реальном огороде, он тайком брал ее телефон и с помощью смс-команд переводил деньги на свой баланс телефона, с которого уже оплачивал игру.

- Мужчина переводил различные суммы – от 300 рублей до тысячи, тем самым за июль он похитил у матери около 15 тысяч рублей. Ей он, конечно, ни о чем не говорил, так как знал, что она будет ругаться и не разрешит пользоваться ее деньгами, - рассказал источник.

1 августа на Анатолия завели уголовное дело – нет, не за воровство материных денег, а за убийство односельчанки, которой он помогал по хозяйству. Когда его задержали, мужчина решил заодно покаяться в том, что спустил пенсию матери на интернет-игры – сам явился с повинной. Сейчас он находится под стражей, по факту кражи также возбуждено уголовное дело.