«Тусовочка уже удалась»: Уличные гонки в Нижнем Новгороде привели к ДТП с одним пострадавшим

За рулем машины находился 26-летний мужчина. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Минувшим вечером улицы Нижнего Новгорода буквально превратились в трассу «Формулы-1»: слышался звук ревущих моторов и свист тормозов, в воздухе чувствовался запах жженой резины, а по дорогам на высокой скорости проносились иномарки. Такое времяпрепровождение для себя придумали представители «золотой молодёжи» и любители экстрима, которые собрались на площади Минина и Пожарского и решили устроить уличные гонки.

Сначала стритрейсеры пошумели в центре города, а потом направились к стадиону на Стрелке, но туда так и не добрались, адреналиновое развлечение ожидаемо закончилось ДТП.

Один из участников заезда - водитель автомобиля «Киа Сид» не справился с управлением и влетел в лестницу Речного вокзала. За рулем машины находился 26-летний мужчина с 8-летним стажем вождения.

Практически в хлам разбилось «гоночное» авто. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

- В результате ДТП пострадал пассажир иномарки - женщина 1995 года рождения, - отметила Инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения и аналитики УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Ольга Тимченко. – Её госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга, после оказания медицинской помощи была отпущена.

Практически в хлам разбилось и «гоночное» авто, переднего бампера не осталось, а запчасти разлетелись по тротуару и дороге. Однако участники ночных заездов, кажется, вовсе и не расстроились такому повороту событий, возвращаясь к «старту» на площади Минина, один из них прокомментировал происходящее.

- Тусовочка уже удалась, даже если прямо сейчас сотрудники приедут, - поделился в социальных сетях молодой человек.

К слову, немногим позже на точку сбора стритрейсеров действительно прибыла патрульная машина.

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