Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 31 августа 2021 года: 77,2% учителей региона имеют иммунитет к COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 412 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 155,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 155 643.

Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 142 781 человек. За последние сутки выписали 517 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 28 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 812 жителей региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние три месяца обороты заболеваемости значительно возросли. В августе снова фиксируется снижение.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

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