"Сидели в палатке в лесу": Стали известны подробности исчезновения мамы с дочкой под Нижним Новгородом

Палатка, в которой укрылись пропавшие мать с дочкой. Фото предоставлено пресс-службой регионального Управления Росгвардии.

Стали известны подробности исчезновения 40-летней Нины Васекиной и ее 11-летней дочери Елены в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, в день их обнаружения, 29 августа, на поиски пропавших направили более 50-ти военнослужащих богородского соединения Росгврадии.

- Около 13 часов дня в лесном массиве недалеко от озера Чижковское рядовой Гаджимагомед Гаджимагомедов обнаружил палатку, в которой находилась пропавшая женщина с ребенком. Мать с дочерью находились в удовлетворительном состоянии, от медицинской помощи отказались. Женщину с ребенком передали сотрудникам полиции для установления всех обстоятельств произошедшего, - уточнили в пресс-службе.

Палатку с женщиной и девочкой обнаружил рядовой. Фото предоставлено пресс-службой регионального Управления Росгвардии.

Напомним, женщина вместе с дочерью поехала из Москвы в село Лукино Богородского района. В последний раз их обеих видели в этом селе, а 20 августа обе перестали выходить на связь. В полицию сразу же поступило заявление об их исчезновении. Предполагалось, что пропавшие могли вернуться в Москву. Несмотря на то, что передвигались они на приметной оранжевой иномарке, найти девочку и женщину оказалось не так-то просто. Их поиски продлились более недели. Найти пропавших удалось лишь в минувшее воскресенье. О том, что женщина и девочка живы, первыми сообщили волонтеры.