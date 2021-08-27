Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Воскресенском районе Фото:пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Воскресенском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Так, дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 27 августа, на 129-м километре трассы Р-177 «Поветлужье». В результате, семь человек пострадали - из них двое погибли в результате аварии.

- 27 августа поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств в Воскресенском районе. В результате ДТП пострадали семь человек, из них погибли два человека, - отмечается в сообщении ГУ МВД России по Нижегородской области.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Shevrolet» выехал на встречную полосу у села Владимирское, и не справился с управлением, совершил столкновение с автомобилем «Mitsubishi».

По информации ГУ МВД, в результате ДТП водитель и пассажир «Shevrolet» погибли, пять человек доставлены в больницу, также среди них трое детей, в том числе и новорожденный.

Из-за ДТП перекрыли трассу Р-177 «Поветлужье», автомобилистам были вынуждены объезжать место аварии по маршруту Боковая - Текун – Пузеево – Пичужиха.

Обстоятельства происшествия все еще утояняются.