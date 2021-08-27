Сдать тест на ВИЧ. Зачем это мне?

Бесплатный лабораторный тест в нашем регионе россияне могут сдать в любой поликлинике по месту жительства или Нижегородском Центре по борьбе со СПИД.

«Я не употребляю наркотики, общаюсь только в хороших компаниях, а мой парень/девушка уж точно не являются носителями ВИЧ – я никак не отношусь к группе риска!» – так обычно думает человек из группы риска.

Дело в том, что ВИЧ давно вышел за рамки каких-то маргинальных слоев населения и самый распространенный способ передачи ВИЧ — гетеросексуальные контакты в возрастной группе 22-45 лет. И если у вас были незащищенные контакты (без барьерных контрацептивов), то лучший способ быть уверенным в своём здоровье – не бесплатная мантра «Это точно не про меня!», а тест на ВИЧ. Он тоже бесплатный, только дает гарантированный результат.

Бесплатный лабораторный тест в нашем регионе россияне могут сдать в любой поликлинике по месту жительства или Нижегородском Центре по борьбе со СПИД. Тестирование сопровождается консультированием по вопросам ВИЧ-инфекции до и после его проведения.

Кроме лабораторных, существуют и экспресс-тесты. Чаще всего такие тесты проводятся по образцам слюны и крови из пальца. Это быстрый и удобный способ узнать свой ВИЧ-статус. С совершенствованием технологий, точность этих тестов во многом не уступает лабораторным. Но, конечно, есть свои ограничения.

Принцип действия большинства экспресс-тестов основан на определении защитных антител, выработанных в ответ на проникновение ВИЧ в организм. В течение нескольких минут тест покажет результат:

- Наличие одной окрашенной полоски говорит о том, что с высокой степенью вероятности в организме нет ВИЧ. Но важно знать, что антитела к вирусу вырабатываются не мгновенно, а примерно с третьей недели, поэтому существует "период окна", когда вирус в организме есть, но для теста он может быть не определяем и тест будет отрицательным.

- Если экспресс-тест показывает две полоски (положительный результат), то это может говорить о возможном наличии у Вас ВИЧ-инфекции. Для установления факта инфицирования необходимо сдать кровь из вены в лечебном учреждении. Только после лабораторного обследования можно точно установить наличие ВИЧ-инфекции.

Делая экспресс-тест на ВИЧ, помните, что он дает предварительный результат. Если тест не получился или показал нечеткие полоски, сделайте обычный лабораторный тест в лечебном учреждении (это анонимно и бесплатно в нашем Центре).

Важно, что тест на ВИЧ-инфекцию, как и любые другие лабораторные анализы, являются всего лишь компонентом показателя здоровья. Сдаем же мы регулярно флюорографию, и никого это не смущает.

Для полноценной жизни человека, живущего с ВИЧ-инфекцией, необходимо контролировать вирус, что возможно при постоянном лечении. Необходимые обследования и лекарства предоставляются государством бесплатно и при соблюдении схемы лечения, назначенной врачом, качество и продолжительность жизни не изменятся.