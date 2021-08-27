«Спрос идет на максимально бюджетные варианты»: Флорист рассказала, какие букеты пользуются популярностью у нижегородцев на 1 сентября

Ажиотаж в цветочных магазинах начинается еще накануне Дня знаний, ведь все хотят выбрать для учителя букет получше и желательно подешевле. Фото: Евгения ГУСЕВА

Совсем скоро во всех российских школах прозвенят первые звонки, которые дадут символичный старт новому учебному году. В Нижегородской области за парты сядут почти 344 тысячи учеников, из них более 36 тысяч – первоклассники.

Уже накануне праздника, в последний день лета начинается ажиотаж в цветочных магазинах. Если в старших классах уже мало кто ходит на 1 сентября с букетом, то начальные классы и среднее звено эту традицию блюдут.

По словам владелицы цветочной мастерской «ОгоБукетик» Татьяны Лепешкиной, спрос на цветы накануне 1 сентября возрастает в разы. Покупают много, но в основном недорогие букеты. Оно и понятно: при подготовке к школе так много расходов, что родители стараются хоть на чем-то сэкономить.

- Спрос идет на максимально бюджетные варианты. Если в обычные дни средний чек букета составляет 2000 рублей, то 1 сентября - 500-700р, а тысяча за букет уже считается большой суммой, - говорит Татьяна.

Если в старших классах уже мало кто ходит на 1 сентября с букетом, то начальные классы и среднее звено эту традицию блюдут. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Флорист уверяет, что цены на букеты на 1 сентября если и возрастают, то несильно, в среднем на 10 процентов. А зачастую магазины и вовсе не только не накручивают, но и занижают цены на букеты, ставя наценку меньше, чем обычно.

- Для цветочных магазинов это очень хлопотный праздник, потому что на изготовление маленьких букетов и композиций уходит много времени, а прибыль минимальна, - пояснила предприниматель.

По ее словам, большой популярностью на 1 сентября пользуются традиционные хризантемы, гелиантусы-подсолнухи, герберы и гладиолусы Любители чего-то неординарного выбирают гортензии необычных расцветок.

В последние годы популярной стала всероссийская благотворительная акция «Дети вместо цветов», когда родители школьников отказываются от покупки дорогостоящих букетов, а класс договаривается подарить по одному цветку от каждого ученика, чтобы всем вместе собрать общий букет для учителя. А сэкономленные деньги переводят в благотворительные фонда для помощи неизлечимо больным детям.

Напомним, в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой Роспотребнадзор снова запретил проведение массовых общешкольных линеек. Единственное, что разрешено – это проведение праздничных мероприятий по классам или параллелям – и только на свежем воздухе. При этом родители учеников должны будут находиться в масках.